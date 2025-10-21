Ankara’da yaşayan Buse Nur Dikicier (24), “Birlikte e-ticaret yapacağız” diyen çocukluk arkadaşı O.Ç.’ye, dizüstü bilgisayar alması için kredi kartı ve banka hesap bilgilerini verdi. Ancak kısa süre sonra Dikicier hakkında “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 54 ayrı soruşturma başlatıldı.

4 YIL HAPİSLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Airfryer satışı vaadiyle dolandırıldığı iddiasıyla açılan bir davada Balıkesir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Dikicier’e 4 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezası verdi. Dikicier, karara avukatı aracılığıyla itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

PARTİ TEMSİLCİLERİNE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Dikicier, aynı suçtan hakkında soruşturma başlatılan 30 kişi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giderek, konuyla ilgili siyasi partilerin temsilcileriyle görüştü. Genç kadın, yaşadığı süreci şöyle anlattı: “Kartlarım maksimum 4-5 gün onlarda kaldı ve mobil bilgim de onlardaydı. Kendilerine hiçbir şekilde ulaşamadım. Şu anda 54 tane dosyam var, 10 tanesi istinafta bekliyor. 30 yıla yakın cezam var. Üniversite hayalim bu olaylar yüzünden tamamen çöpe gitti. Sicilim kirlendi, iş bulamıyorum. Çok zorlanıyorum.”

Dikicier’in avukatı İsmail Özdemir ise bu tür davalarda asıl failler yerine, banka hesabı ve kartı kullandıran kişilerin cezalandırıldığını belirterek, “Para akışını yönetenler dışarıdayken, hesap sahipleri ömür boyu hapisle karşı karşıya kalabiliyor. Amacımız kimseyi aklamak değil; fail ile mağduru ayırmak ve adaleti doğru kişiye yönlendirmek” dedi.