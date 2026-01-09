Almanya'da Schalke 04’ün kenti Gelsenkirchen’de, Sparkasse Bankası’nda yaşanan büyük hırsızlığın sırrı hâlâ çözülemedi. Hırsızların zemin kattan girerek duvarı delip banka kasa dairesine ulaştığı, 3 bin 250 kasayı boşalttıktan sonra ise hiçbir iz bırakmadan kayıplara karıştığı belirtildi.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı kentteki kasaların birçoğunun Türk ailelere ait olduğu öğrenildi. Bild Gazetesi’ne konuşan 56 yaşındaki Ümmühan Y. ile eşi, 59 yaşındaki Nizamettin Y., “Beş çocuğumuz var. Onların geleceğini ve eğitimlerini bu kasadaki birikimlerimizle güvence altına almak istiyorduk. Ayrıca yaşlılık için biriktirdiklerimiz de oradaydı” dedi. Banka kasalarına güvendikleri için birikimlerini burada sakladıklarını belirten çift gibi yüzlerce Türk vatandaşının mağdur olduğu ifade ediliyor.

“BUNLAR DÜĞÜNDEN KALMA” DİYORLAR

Bazı Türk mağdurlar, 500 bin euronun üzerinde nakit paralarının çalındığını iddia ediyor. Birçoğu da özellikle takı ve paraların “düğünden kalma” olduğunu belirtiyor. Avukatlar ise olayda bankanın güvenlik zaafı bulunduğunu öne sürerek, 10 bin 300 euroluk sigorta ödemesinin üzerine çıkılabileceğini savunuyor. Ancak bunun için kasada bulunan para ve değerli eşyaların önceden tam olarak kayda geçirilmiş olması ve kaynağının da belgelenmesi gerekiyor.

PLAKALARI BULUNDU

Öte yandan, 27–29 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen ve 100 milyon euronun üzerinde para ile mücevherin çalındığı hırsızlıkta kullanılan iki araca ait plakalar, Dortmund’da tren garı yakınlarındaki bir çöp konteynerinde bulundu. Polis, bu bölgede de çalışmalarını yoğunlaştırdı.