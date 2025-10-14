İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, bankalardan kredi çekemeyen kişilere “yardım edeceklerini” söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Şüphelilerin, mağdurlara ürün satışı yapılmış gibi sahte faturalar düzenledikleri ve bu belgelerle kredi tahsis ettikleri öne sürüldü. Gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanırken, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildikleri öğrenildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 22 zanlı tutuklanma, 7 zanlı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderildi. Hakimlik, 20 kişinin tutuklanmasına, 9 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

SORUŞTURMANIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Başsavcılık, 36 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada, zanlıların kredi çekemeyen kişilere “yardım” bahanesiyle kredi tahsis ettiklerini iddia etti. Ancak sonrasında mağdurlara ürün satışı yapılmış gibi sahte faturalar düzenledikleri ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin söz konusu fatura bedellerinin iadesi için icra müdürlükleri aracılığıyla mağdurlardan muvafakatname alarak dilekçe verdikleri, bu yolla 369 kişiden muvafakatname temin ettikleri belirlendi.

Yapılan incelemelerde, zanlıların bu yöntemle 127 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri saptandı. Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalanırken, 4 kişinin hâlihazırda cezaevinde olduğu, 1 zanlının ise vefat ettiği anlaşıldı.

SAHTE BELGELERLE VATANDAŞLARI TUZAĞA ÇEKTİLER

Emniyet birimleri, dolandırıcıların özellikle finansal sıkıntı yaşayan vatandaşları hedef aldığını belirtti. Kredi vaadiyle kandırılan mağdurlara “işlem masrafı” adı altında belgeler imzalatıldığı, ardından bu belgelerin ticari fatura gibi düzenlenerek icra takibine konu edildiği ifade edildi.

Bu tür dolandırıcılık olaylarının artması, vatandaşların kredi ve finansal işlemlerinde daha dikkatli davranması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

İşte uzmanlara göre kredi kartı ve finansal işlemler konusunda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

-Resmî kanalları kullanın: Banka işlemlerinizi yalnızca bankaların resmi web siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden yapın.

-Belge imzalamadan önce okuyun: Özellikle kredi tahsisi, kefalet veya satış işlemleriyle ilgili belgeleri dikkatlice incelemeden imza atmayın.

-Kredi vaadiyle gelen tekliflere temkinli yaklaşın: Kredi çekemeyen kişilere “yardımcı olma” bahanesiyle gelen teklifler genellikle dolandırıcılıkla sonuçlanır.

-Şüpheli aramaları bildirin: Banka veya finans kurumu yetkilisi olduğunu söyleyen kişilere kimlik ya da hesap bilgilerinizi kesinlikle vermeyin.

-Dijital güvenliğe önem verin: Şifrelerinizi düzenli aralıklarla değiştirin, iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirin.

İstanbul’da ortaya çıkarılan bu dolandırıcılık ağı, vatandaşların finansal işlemlerinde ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini gözler önüne serdi.

Resmî olmayan kredi teklifleri, “masrafsız kredi” veya “hızlı onay” gibi vaatlerle başlayan süreçlerin ciddi mağduriyetlerle sonuçlanabileceği unutulmamalı.