Bankacılık kariyerini bırakarak girişimciliğe yönelen Martin Berry, küresel ölçekte faaliyet gösteren "Gong Cha" markasıyla 2024 yılında 500 milyon doların üzerinde satış geliri elde etti. 13 yıl önce trilyon dolarlık bilançoları yöneten Berry, bugün 30 ülkede 2 binden fazla şubesi bulunan bir içecek ağını yönetiyor.

SİNGAPUR'DA KUYRUĞU FARK ETTİ VE DEĞİŞİMİ ORADA BAŞLADI

Kariyerine 19 yaşında teknoloji sektöründe başlayan ve 30'lu yaşlarında dünyanın farklı finans merkezlerinde üst düzey yöneticilik yapan Berry, 2011 yılında Singapur'da bir alışveriş merkezindeki yoğun kuyruğu fark ederek rotasını değiştirdi. Tayvan menşeli bir "bubble tea" dükkanı olan markanın operasyonel yapısını ve kar potansiyelini inceleyen Berry, 2,5 milyon dolarlık birikimiyle markanın ana franchise haklarını alarak işi Güney Kore’ye taşıdı.

YEREL BİR İŞLETMEDEN ZİNCİRE DÖNÜŞTÜ

1996 yılında Tayvan’da Zhen-hua Wu tarafından kurulan küçük bir çay dükkanı olan işletme, Berry’nin liderliğinde 10 yıl içinde hızlı bir büyüme kaydetti. Asya’da sadece dört ülkede faaliyet gösterirken devralınan marka, bugün dünya genelinde 30 ülkede hizmet veren bir zincire dönüştü.

MEVCUT POTANSİYELİ GELİŞTİRİN

Girişimcilik serüvenini "risk almaktan ziyade risk yönetimi" olarak tanımlayan Berry, iş kurmak isteyenlere şu profesyonel yaklaşımı önerdi ve şu ifadeler yer verdi:

"İş kurmakta zorlanırken, bir sonraki ampulü veya bir sonraki tekerleği icat etmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Ama bu gerçeğin çok uzağında. Aslında mesele, büyük bir potansiyele sahip bir şey aramak, bunu başkasından daha iyi yapıp yapamayacağınız veya ona farklı bir bakış açısı getirebileceğiniz bir şey bulmaktır."