SonntagsBlick'in, İsviçre merkezli bankacılık devi UBS'in 10 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladıktan sonra UBS'ten resmi açıklama geldi.

Şirket bu sayıyı doğrulamadı fakat "İsviçre'de ve küresel ölçekte işten çıkarma sayısını mümkün olduğunca düşük tutacağız." değerlendirmesinde bulundu.

UBS, "Pozisyonların sınırlanması birkaç yıla yayılacak ve ağırlıklı olarak doğal işten ayrılma, erken emeklilik ve dış pozisyonların şirket içine alınması yoluyla gerçekleştirilecektir." dedi.

İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRÜYOR

UBS, 2023'te satın aldığı eski rakibi Credit Suisse'in entegrasyonu sebebiyle bir süredir işten çıkarmalar yapıyor.

10 bin kişilik ek işten çıkarma dalgası, İsviçre bankasının toplam istihdamında yaklaşık yüzde 9'luk bir kesintiyi ifade ediyor. UBS'nin 2024 sonunda yaklaşık 110 bin çalışanı bulunuyordu.