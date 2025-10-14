Birleşik Krallık’ta bankacılık sektörünü sarsan gelişme… Avrupa’nın en büyük finans kuruluşlarından biri olan Santander, 2025 yılı boyunca ülke genelinde 76 şubesini kapattığını açıkladı. Banka, ayrıca Kasım ayında Londra’daki Surrey Quays şubesinin de kalıcı olarak kapatılacağını duyurdu.

ŞUBELER BİRER BİRER KAPANIYOR

Santander’in aldığı bu karar, İngiltere’nin “high street” olarak bilinen ana ticari caddelerinde son yıllarda hızla artan banka kapanışlarının bir yenisi oldu. Banka yönetimi, artan mobil bankacılık ve çevrimiçi hizmet kullanımının fiziki şubelere olan ihtiyacı ciddi şekilde azalttığını belirtti.

18 ŞUBE DAHA KAPATILACAK

Santander, hâlihazırda kapanan 76 şubenin ardından 18 şubenin daha kapatılacağını, ancak bu şubelerin tam kapanış tarihinin henüz belirlenmediğini bildirdi. Ayrıca 30 Haziran itibarıyla 36 şubede çalışma saatlerinin azaltıldığı açıklandı.

"ZAMAN DEĞİŞTİ" AÇIKLAMASI YAPTILAR

Santander İngiltere Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Müşteri davranışları değiştikçe biz de şubelerimizin geleceğe uygun kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tam hizmet veren şubelerimizin yanı sıra ‘Work Café’ konsepti, gişesiz şubeler ve kısıtlı saatlerde çalışan merkezlerle dijital bankacılık ile yüz yüze hizmet arasında denge kurmayı hedefliyoruz.” dedi.

Sözcü ayrıca, “Bir şubeyi kapatmak her zaman zor bir karardır. Kapanış sürecinde müşteriler üzerindeki etkileri en aza indirmek için dikkatli bir değerlendirme yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.