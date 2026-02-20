Dalgalı seyreden altın fiyatlarının ardından bankacılık devleri peş peşe tahminlerini açıkladı. Jeopolitik riskler ve Fed'in belirsizliğinin etkisiyle yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Bankacılık devleri sırasıyla tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Altın fiyatları son günlerde dalgalı bir seyir izleyerek kritik 5 bin dolar sınırı yakınlarında hareket ediyor. ABD’den gelecek haber akışının piyasalar üzerinde belirleyici olduğu günde ons altın 5 bin 38 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Avusturalyalı ANZ Bank, altın fiyatlarının henüz zirve yapmadığını söylerken, Kanadalı Bank of Montreal ise altında boğa trendinin olduğunu belirtti.

İşte bankacılık devlerinin tahminleri...

ALTIN HENÜZ ZİRVE YAPMADI

ANZ Bankası analistleri, son günlerdeki yüksek oynaklığa rağmen altın piyasasındaki yükseliş trendinin tamamlanmadığını ve yapısal destek unsurlarının korunduğunu belirtti.

Banka, ikinci çeyrek için altın fiyat tahminini ons başına 5.400 dolardan 5.800 dolara revize etti.

ANZ analistleri Soni Kumari ve Daniel Hynes imzalı değerlendirmede, son dalgalanmaların altın fiyatlarında zirveye ulaşılıp ulaşılmadığı yönünde soru işaretleri doğurduğu, ancak rallinin yakın vadede tersine dönecek kadar olgunlaşmadığı ifade edildi. Raporda, makroekonomik görünümün altını desteklemeye devam ettiği vurgulandı.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE FED BELİSİZLİĞİ ALTINI DESTEKLİYOR

ANZ’nin raporunda, süregelen jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirdiği belirtildi. Federal Reserve’in (Fed) izleyeceği para politikası patikasına ilişkin soru işaretleri ve tarifelerin büyüme ile enflasyon üzerindeki etkisinin sürmesi, altına yönelik talebi destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

Değerlendirmede, bu faktörlerin, yatırımcıların reel bir varlık olarak altına olan iştahını artırdığı savunuldu. Böylece, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen orta vadede altın fiyatlarının yukarı yönlü potansiyelini koruduğu mesajı öne çıktı.

ALTIN BOĞA PİYASASINA YÖNELDİ

Altın piyasasında yılın başında artan küresel siyasi risklerin değerli metalin seyrini boğa trendine yönelttiği ifade ediliyor. BMO Equity Research Genel Müdürü ve emtia analisti Helen Amos, altının bu yıl sonunda 6.500 dolar seviyesini görebileceğini; 2027 sonunda ise fiyatın 8.600 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE PİYASA ETKİLERİ

Amos’un analizine göre, Ocak ayında Venezuela’daki gelişmeler, Grönland’a ilişkin tartışmalar ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına dair artan endişeler, altın fiyatlarını yukarı yönlü tetikledi. Bu faktörlerin yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdığı kaydedildi.

Raporda, altının her düzeltme hareketinde güçlü destek bulduğu; fiyat geri çekilmelerinin sınırlı kaldığı ve yatırımcı ilgisinin altındaki yükseliş eğilimini canlı tuttuğu belirtildi.

DESTEKLEYİCİ EKONOMİK FAKTÖRLER

Analizde, gelişmekte olan piyasalardaki ivme, küreselleşmeden geri çekilme ve dolarsızlaşma eğilimlerinin değerli metaller için destekleyici faktörler olduğu ifade edildi. Bu çerçevede, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmeleri ile borsada işlem gören fonlara (ETF) yönelik girişlerin mevcut hızını koruması halinde, öngörülen yüksek fiyat seviyelerine ulaşmanın zor olmayacağı vurgulandı.

BAKIR DA ÖNE ÇIKIYOR

Rapor, değerli metaller sepeti içinde altınla birlikte bakırın da öne çıktığını belirtiyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme dinamikleri ve küresel tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma sürecinin, hem altın hem de bakır talebini desteklediği ifade edildi. Bu eğilimin, değerli metaller için olumlu bir ortam sağladığı aktarıldı.

GÜMÜŞTE TEMKİNLİLİK ÇAĞRISI

Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelerde ise daha temkinli bir tablo öne çıkıyor. Amos, gümüşte son dönemde yaşanan spekülatif hareketlerin ardından piyasanın bir gevşeme sürecine girdiğini belirtti. Analize göre, küresel güneş enerjisi kurulumlarında zirve seviyelerin geride bırakılmış olabileceğine işaret ediliyor. Bu durumun, fiziksel gümüş piyasasında arz-talep dengesini etkilediği ve gümüş fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının azaldığı ifade edildi. Bu nedenle yatırımcıların gümüş tarafında daha ihtiyatlı davranmasının uygun olacağı kaydedildi.

Amos’un analizine göre, jeopolitik riskler ve ekonomik eğilimler altın fiyatlarında boğa senaryosunu desteklerken; gümüş piyasasında daha temkinli bir dönem yaşanıyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.