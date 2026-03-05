Küresel piyasalarda son zamanlarda sert yükseliş yaşayan gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından takip edilirken, Morgan Stanley’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bankanın yayımladığı analizde gümüş fiyatları için kritik seviyeler ve olası senaryolar aktarıldı.

Yayımlanan analizde gümüş fiyatlarının özellikle 95 dolar seviyesinin önemli bir eşik olduğu aktarıldı. Bu seviyenin aşılmasıyla piyasada güçlü bir momentum oluşabileceği ve fiyatların 110–120 dolar bandına doğru hareket edebileceği belirtildi.

KRİTİK DİRENÇLER VE OLASI İHTİMALLER

Morgan Stanley’e göre gümüşte yukarı yönlü hareketin hız kazanması için bazı seviyelerin kırılması gerekiyor. Analistler ilk olarak 95 doların, ardından 110 dolar seviyesinin piyasada psikolojik direnç olarak öne çıktığını ifade ediyor.

Bu seviyelerin aşılması durumunda gümüş fiyatlarında daha güçlü bir ralli görülebileceği ve 120 doların üzerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Analizde ayrıca uzun vadede yükseliş trendinin korunması halinde fiyatların 130 dolar ve üzerini test edebileceği değerlendiriliyor.

BİR İHTİMAL DAHA VAR

Morgan Stanley yayımladığı raporunda yükseliş senaryosunun yanında farklı bir ihtimale de dikkat çekti. Analistler, gümüş fiyatlarının mevcut seviyelerde tutunamaması halinde 84 dolar bölgesinin kritik destek olarak izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bu seviyenin aşağı kırılması halinde fiyatların 70 dolar bandına doğru inebileceği ve kısa vadede daha derin bir düzeltme görülebileceği aktarıldı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.