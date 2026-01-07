HSBC, gümüşe yönelik fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yılı için ons başına ortalama gümüş fiyatı tahminini 44,50 dolardan 68,25 dolara yükseltti. 2027 yılı için tahmin ise 40 dolardan 57 dolara yükseltildi.

Analizde, revizyonun temel gerekçeleri arasında dolardaki zayıflama ile küresel arz-talep dengesinde görülen sınırlı açıklar gösterildi. HSBC, gümüş fiyatlarının altındaki yükseliş momentumundan ve artan güvenli liman talebinden destek aldığına dikkat çekti

Bununla beraber banka, gümüş fiyatlarının oynak seyrini koruduğuna ve mevcut seviyelerin sürdürülebilir olmayabileceğine dikkat çekti.

HSBC değerlendirmesinde, endüstriyel ve mücevher talebinde yumuşama ile beraber maden ve hurda arzında artış yaşandığını fakat buna rağmen kurumsal talebin güçlü kalmasının beklendiğini ifade etti. Ayrıca külçe yatırımlarında önümüzdeki dönemde potansiyel bir büyüme öngörüldüğü vurgulandı.