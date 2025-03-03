İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın ve gümüş fiyatlarına dair yeni tahminini açıkladı. Banka, altının 2024 yılı içinde 3.000 dolara ulaşacağı öngörüsünü sürdürürken, gümüş fiyat tahminini yükselterek 12 ay içinde ons başına 38 dolar seviyesine ulaşmasını beklediğini açıkladı.
Yayımlanan notta, altın rallisinin devam edeceği fakat bir konsolidasyon sürecinin de yaşanabileceği aktarılırken, küresel sanayi üretiminde ılımlı bir toparlanma beklentisinin gümüş fiyatlarını destekleyeceği belirtildi.
UBS analistleri küresel risklere dikkat çekerek, "Altının bu yıl 3.000 dolara ulaşacağı tahminimiz değişmedi ancak risk durumunda fiyatların 3.100-3.200 dolar seviyelerine çıkabileceğini de kabul ediyoruz" açıklamasında bulundu.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatları yeni günde yeniden yükselişe geçti. Haftanın ilk işlem günüde öğlen seansında TSİ 14.33'te 2 bin 872 dolar. seviyesinde bulunuyor.
Gram altında da yükselişlerin hız kazandığı görülüyor. Gram altın aynı saat diliminde 3 bin 362 lirada bulunuyor.