ABD’li bankacılık devi Morgan Stanley, küresel piyasalardaki son gelişmelere ilişkin yayımladığı değerlendirmede altın ve gümüşe yönelik beklentilerini karşılaştırmalı olarak ele aldı. Banka, artan enflasyon baskıları ve büyüme endişelerinin kıymetli metalleri yeniden gündeme taşıdığına dikkat çekti.

BELİRSİZLİK İLGİYİ ARTIRIYOR

Morgan Stanley’nin analizinde, küresel ekonomide yavaşlama sinyalleri ile birlikte yatırımcıların tarihsel olarak “güvenli liman” olarak görülen varlıklara yönelme eğiliminin güçlendiği belirtildi. Banka, bu süreçte altın ve gümüşün benzer başlıklar altında anılsa da, piyasa dinamikleri açısından önemli farklılıklar barındırdığını vurguladı. İşte bankanın dikkat çektiği farklılıklar...

1. GÜMÜŞ SANAYİYE DAHA DUYARLI

Morgan Stanley’ye göre gümüş, altından farklı olarak yalnızca finansal bir değer saklama aracı değil, aynı zamanda küresel sanayinin kritik girdilerinden biri konumunda. Bankanın değerlendirmesinde, Dünya Gümüş Anketi verilerine atıfla gümüş talebinin yarıdan fazlasının sanayi ve yüksek teknoloji sektörlerinden geldiği hatırlatıldı. Bu nedenle gümüş fiyatlarının, küresel büyüme görünümüne altına kıyasla daha duyarlı olduğu ifade edildi.

2. VOLATİLİTE GÜMÜŞTE DAHA YÜKSEK

Raporda, fiyat hareketleri açısından iki metal arasındaki farklara da dikkat çekildi. Morgan Stanley, gümüş piyasasında oynaklığın altına göre belirgin biçimde daha yüksek seyrettiğini, günlük dalgalanmaların bazı dönemlerde altının iki ila üç katına ulaşabildiğini kaydetti. Bu durumun gümüşü daha hassas ve ekonomik beklentilere daha açık bir varlık haline getirdiği belirtildi.

3. PORTFÖY DENGESİNDE ALTIN ÖNE ÇIKIYOR

Morgan Stanley’nin analizinde, altının hisse senetleri ve tahvillerle olan düşük korelasyonu nedeniyle portföy çeşitlendirmesinde daha istikrarlı bir rol üstlendiği ifade edildi. Banka, gümüşün sanayi bağlantısı nedeniyle ekonomik durgunluk dönemlerinde baskı altında kalabildiğini, altının ise sınırlı endüstriyel kullanım sayesinde kriz zamanlarında daha bağımsız bir fiyatlama sergileyebildiğini aktardı.

4. FİYAT SEVİYELERİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK

Altın fiyatlarının son dönemde tarihi zirvelere yaklaşmasının, piyasaya giriş maliyetlerini artırdığına dikkat çeken Morgan Stanley, gümüşün ons fiyatı itibarıyla daha düşük seviyelerde seyretmesinin fiziksel piyasada erişilebilirliği artırdığını belirtti. Bununla birlikte bankanın değerlendirmesinde, gümüşteki fiyat hareketlerinin çoğu zaman altını gecikmeli takip ettiği hatırlatıldı.

KIYMETLİ METALLERE ERİŞİM YOLLARI

Morgan Stanley, raporunda kıymetli metallere erişimde kullanılan başlıca yöntemleri de sıraladı. Buna göre yatırımcılar fiziksel altın ve gümüş, borsa yatırım fonları (ETF’ler) ya da madencilik şirketlerinin hisseleri aracılığıyla bu piyasada yer alabiliyor. Ancak banka, her yöntemin maliyet, likidite ve risk profili açısından farklı özellikler taşıdığını vurguladı.

Not: Bu haberde yer alan değerlendirmeler, Morgan Stanley’nin piyasa analizlerine dayalı görüşlerini yansıtmaktadır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.