Küresel piyasalarda "güvenli liman" algısı, merkez bankalarının stratejik hamleleriyle yeni bir boyuta taşınıyor. JPMorgan tarafından hazırlanan güncel raporda, altının artık sadece ticari bir emtia olmaktan çıkıp, küresel finansal sistemin ana taşıyıcı rezerv varlığına dönüştüğü vurgulandı.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme arzusu ve dolara olan bağımlılığı azaltma girişimleri, altın fiyatları için uzun vadeli tahminlerin 4.500 dolara, uç senaryolarda ise çok daha yüksek seviyelere revize edilmesine neden oldu.

2026 YILI İÇİN REKOR TAHMİN: 6 BİN 300 DOLAR

Analizin en dikkat çekici noktası, 2026 yıl sonuna yönelik paylaşılan fiyat öngörüsü oldu. JPMorgan stratejistleri; makroekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve yatırımcı iştahındaki değişimlerin birleşmesi durumunda ons altının 6.300 dolar seviyesini test edebileceğini belirtti. Rapora göre, küresel büyümedeki kırılganlık ve para politikalarındaki değişimler bu yükselişi destekleyen ana motorlar olacak.

REZERV SİSTEMİNDE DÖNÜŞÜM VE "DE-DOLARİZASYON"

Raporda, dünya genelindeki merkez bankalarının rezerv yönetiminde yapısal bir kırılma yaşandığı ifade ediliyor. ABD Hazine tahvillerine olan ilginin yerini kademeli olarak altına bırakması, "rezerv para düzeninde dönüşüm" olarak nitelendiriliyor. Bu yapısal değişim süreci hızlandıkça, altının küresel finans sisteminin merkezindeki konumu daha da güçleniyor.

FİYATLARI ZİRVEYE TAŞIYACAK 4 KRİTİK DİNAMİK

JPMorgan analizinde, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi besleyen dört temel sütun şu şekilde sıralandı:

Jeopolitik Kaos: Artan küresel riskler ve belirsizlik ortamı.

Fed Etkisi: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) muhtemel faiz indirim döngüsü.

Merkez Bankası Alımları: Kurumsal talebin istikrarlı ve güçlü seyri.

ETF Girişleri: Altına dayalı borsa yatırım fonlarına olan ilginin artması.

DEĞER SAKLAMA ARACI OLARAK ALTININ FARKI

Banka, altının bakır veya nikel gibi sanayi metallerinden ayrıştığının altını çiziyor. Altın fiyatlarının klasik arz-talep dengesinden ziyade küresel risk algısı, para politikaları ve stratejik rezerv tercihleri tarafından şekillendiği belirtiliyor. Bu durum, altını sanayi döngülerinden bağımsız, saf bir "değer saklama aracı" konumuna getiriyor.