Bank of America (BofA) analistleri, ABD’de Fed’in faiz indirimleriyle doların zayıflama riskine karşı korunma maliyetinin azalacağını ve bunun da doların bu yıl çoğu para birimi karşısında değer kaybetmesine neden olacağı tahmininde bulundu.

Analistler, Fed'in faiz indirmesinin ABD faiz farklarının daha da daralmasına, daha zayıf bir dolara karşı ABD varlıklarının korunma maliyetinin de düşeceğini ifade ederken, “görece” yüksek kalan korunma maliyetlerinin, 2025'te dolar risklerine karşı korunma faaliyetlerinin önündeki temel engellerden biri olduğuna dikkat çekti.

Analistler, Trump yönetiminin konutla ilgili maliyetleri düşürme çabasının daha fazla faiz indirimini teşvik edebileceğini ve Fed bağımsızlığına ilişkin risklerin de dolar için potansiyel bir zorluk oluşturduğunu belirttiler.

