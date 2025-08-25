Barclays ve BNP Paribas, Cuma günü yayınlanan notlarda, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da işgücü piyasasındaki artan risklere yönelik tavrındaki değişikliğe atıfta bulunarak , ABD Merkez Bankası'nın (FED) Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Barclays, Powell'ın konuşmasının "bir gevşeme eğilimi" ortaya koyduğunu ve faiz indirimi yapılmaması için çıtayı yükselttiğini belirterek, daha önce Eylül 2026'da beklenen faiz indirimini Eylül 2025'e çekti. Jonathan Millar liderliğindeki Barclays ekonomistleri, "Bu yıl Eylül ve Aralık aylarında iki kez 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyoruz" dedi.

Macquarie ve Deutsche Bank da beklentilerini güncelledi. Fed’in yılın kalanında iki kez indirim yapabileceğini söyledi.

Morgan Stanley ve Bank of America ise eylül ayında indirim beklemiyor. Fakat Morgan Stanley, işgücü ve enflasyon verilerindeki yumuşamanın teyit edilmesi durumunda bu ihtimalin güçleneceğini belirtti.

Goldman Sachs ve JP Morgan ise eylül ayında 25 baz puanlık indirim beklentilerini tekrarlarken, piyasaların da bu senaryoyu büyük ölçüde fiyatladığını ifade etti.

CME FedWatch Tool verilerine göre, piyasalar eylül toplantısında faiz indirimi olasılığını Powell’ın konuşması öncesindeki yüzde 75’ten 87’ye yükseltti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), faiz kararını 16-17 Eylül’de açıklayacak.