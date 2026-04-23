Küresel piyasalarda altın fiyatlarına ilişkin beklentiler yeniden değişti.

Dünyanın önde gelen yatırım bankaları UBS, JPMorgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo peş peşe altına yönelik tahminlerini yükseltti. Piyasalarda altın için 8 bin dolar seviyeleri konuşulmaya başlanırken, Morgan Stanley'den beklentilerin aksine aşağı yönlü bir revize haberi geldi.

BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Altın piyasasındaki yükseliş beklentisinde agresif revizeler gelmeye devam ediyor. UBS, 2026 yılının ilk üç çeyreği için altın hedefini 6 bin 200 dolara yükseltirken, yukarı yönlü senaryonun gerçekleşmesi durumunda Haziran ayında 7 bin 200 dolar seviyesine ulaşılabileceğini öngördü.

JPMorgan 2026 hedefi için 6 bin 300 dolara dikkat çekerken, Alman devi Deutsche Bank ise 6 bin dolarlık tahminini tekrarladı.

Piyasa analizleriyle bilinen Wells Fargo'dan beklentileri altüst eden tahmin geldi. Wells Fargo Securities, geçtiğimiz ay yaşanan sert düşüşün ardından altın için dikkat çekici bir "boğa senaryosu" paylaştı. Banka, kıymetli metalin 2027'de ons başına 8 bin dolara kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

Goldman Sachs analistleri Daan Struyven ve Lina Thomas da bankanın 2026 yıl sonu hedefini 4 bin 900 dolardan 5 bin 400 dolara yükseltti. Banka, Mart ayında piyasalarda yaşanan düşüşe rağmen bu yükseliş beklentisini koruduğunu da dile getirdi.

MORGAN STANLEY'DEN TERS ÇIKIŞ

Bankacılık devlerinin genelindeki bu "boğa" (yükseliş) beklentisine karşın, Morgan Stanley piyasadaki tahminlerin aksini iddia etti.

Altın fiyatlarına ilişkin 2026 öngörüsünü aşağı yönlü revize eden Morgan Stanley, yılın ikinci yarısı için ons altın hedefini 5 bin 700 dolardan 5 bin 200 dolara düşürdü.