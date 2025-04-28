Borsa İstanbul'da bankacılık hisselerinde sert satışlar dikkat çekiyor. Bankacılık Endeksi'nde (XBANK) düşüş yüzde 3'ü aşarken, endeks şu sıralarda yüzde 3,21 kayıpla işlem görüyor. Genel borsa endeksinde ise kayıp yüzde 0,98 seviyesinde.

AKBANK'TA İŞLEMLERE ARA VERİLDİ

Endeksteki düşüşte Akbank, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası C hisseleri başı çekiyor. Özellikle Akbank hisselerinde yüzde 4,23'lük değer kaybı sonrası, Borsa İstanbul yönetimi tarafından sürekli işlemlere ara verildi. Bu adım, satış baskısının şiddetlendiği dakikalarda geldi.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE KAR AÇIKLANDI, HEDEF FİYATLAR DÜŞTÜ

Akbank, 2025 yılı ilk çeyreğinde 13,7 milyar TL net kar açıkladı. Bu rakam, ForInvest Haber'in 12 milyar 921,6 milyon TL’lik beklentisinin üzerinde geldi. Bankanın net karı çeyreklik bazda yüzde 49, yıllık bazda ise yüzde 4 artış gösterdi. Ancak buna rağmen, faizlerin yükselmesiyle ekonomik aktivitedeki yavaşlama riski ve bankalar için artan net risk maliyet beklentileri hisse üzerinde baskı yarattı.

Yapı Kredi Yatırım, bilanço sonrasında Akbank için hedef fiyatını 82 TL'den 68 TL'ye çekerken, Citi de hedef fiyatını 85 TL'den 70 TL'ye düşürdü.

BORSADA SATIŞ BASKISI ARTIYOR

Öte yandan Borsa İstanbul genelinde de satışlar hızlandı. Endeks gün içinde yüzde 1'e yaklaşan kayıpla gerilerken, özellikle bankacılık sektöründeki zayıflama piyasa genelinde de olumsuz hava yarattı.