Borsa İstanbul sene başından bu yana hem yurt içinde hem de dünyada yaşanan gelişmelerin etkisiyle karışık seyir sergiledi. Bankacılık sektörü de yaşanan gelişmelerden etkilenerek karışık sergiledi. Bu hisselerin bazıları sert yükselirken, bazıları da satıcılı seyir sergiledi. İşte bankacılık sektöründe öne çıkan sektörler...

ICBC Turkey (ICBCT)

14 Kasım 2024: 14.13 TL (0.41 dolar)

14 Kasım 2025: 13.43 TL (0.31 dolar)

Değişim (%): - 4.95

En Yüksek: 18.86 TL (17 Eylül 2025)

En Düşük: 11.55 TL (24 Mart 2025)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)

14 Kasım 2024: 12.16 TL (0.35 dolar)

14 Kasım 2025: 11.84 TL (0.28 dolar)

Değişim (%): - 2.63

En Yüksek: 14.73 TL (2 Eylül 2025)

En Düşük: 9.59 TL (24 Mart 2025)

Türkiye İş Bankası (ISCTR)

14 Kasım 2024: 12.65 TL (0.36 dolar)

14 Kasım 2025: 12.32 TL (0.29 dolar)

Değişim (%): - 2.60

En Yüksek: 16.60 TL (17 Mart 2025)

En Düşük: 10.07 TL (30 Nisan 2025)

Akbank (AKBNK)

14 Kasım 2024: 55.40 TL (1.61 dolar)

14 Kasım 2025: 58.30 TL (1.38 dolar)

Değişim (%): + 5.23

En Yüksek: 76.20 TL (17 Mart 2025)

En Düşük: 47.88 TL (30 Nisan 2025)

Vakıfbank (VAKBN)

14 Kasım 2024: 24.04 TL (0.70 dolar)

14 Kasım 2025: 26.98 TL (0.63 dolar)

Değişim (%): + 12.22

En Yüksek: 30.10 TL (26 Ağustos 2025)

En Düşük: 19.92 TL (21 Nisan 2025)

Garanti Bankası (GARAN)

14 Kasım 2024: 113.80 TL (3.31 dolar)

14 Kasım 2025: 129.20 TL (3.06 dolar)

Değişim (%): + 13.53

En Yüksek: 154.50 TL (4 Ağustos 2025)

En Düşük: 98.75 TL (9 Mayıs 2025)

Yapı Kredi Bankası (YKBNK)

14 Kasım 2024: 27.54 TL (0.80 dolar)

14 Kasım 2025: 31.96 TL (0.75 dolar)

Değişim (%): + 16.04

En Yüksek: 36.20 TL (22 Eylül 2025)

En Düşük: 21.92 TL (21 Nisan 2025)

Albaraka (ALBRK)

14 Kasım 2024: 5.80 TL (0.16 dolar)

14 Kasım 2025: 7.50 TL (0.17 dolar)

Değişim (%): + 29.31

En Yüksek: 9.52 TL (4 Ağustos 2025)

En Düşük: 5.54 TL (20 Kasım 2024)

Halkbank (HALKB)

14 Kasım 2024: 16.07 TL (0.46 dolar)

14 Kasım 2025: 27.04 TL (0.64 dolar)

Değişim (%): + 68.26

En Yüksek: 30.80 TL (2 Ekim 2025)

En Düşük: 15.49 TL (19 Kasım 2024)

Şekerbank (SKBNK)

14 Kasım 2024: 4.24 TL (0.12 dolar)

14 Kasım 2025: 8.10 TL (0.19 dolar)

Değişim (%): + 91.03

En Yüksek: 8.60 TL (29 Ağustos 2025)

En Düşük: 3.67 TL (25 Şubat 2025)