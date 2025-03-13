Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 7 Mart ile biten haftada 283 milyar 265 milyon 221 bin lira artışla 20 trilyon 985 milyar 468 milyon 496 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,4 azalışla 11 trilyon 865 milyar 558 milyon 266 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,1 artışla 6 trilyon 410 milyar 847 milyon 506 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 212 milyar 817 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 177 milyar 131 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 7 Mart itibarıyla 2,5 milyar dolarlık artış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,6 azalarak 4 trilyon 13 milyar 385 milyon 531 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 537 milyar 617 milyon 720 bin lirası konut, 67 milyar 293 milyon 187 bin lirası taşıt, 1 trilyon 513 milyar 784 milyon 259 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 7 Mart ile biten haftada 191 milyar 833 milyon 850 bin lira artarak 16 trilyon 561 milyar 957 milyon 24 bin liraya yükseldi.