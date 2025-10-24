Banka dolandırıcılığı ve bilişim kaynaklı finansal suçlarla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yeni yetkiler getiriliyor.

Hazırlanan yasa teklifinde, şüpheli işlemlerin anlık izlenebilmesi için bir takip sistemi kurulması ve gerektiğinde hesapların derhal dondurulabilmesi öngörülüyor. NTV’den Özgür Akbaş’ın aktardığına göre teklifin Meclis’in yeni yasama döneminde görüşülmesi ve 11. Yargı Paketi kapsamında değerlendirilmesi planlanıyor.

BANKA HESAPLARI BLOKE EDİLECEK

Yeni sistemle MASAK, banka hesaplarındaki olağandışı para hareketlerini gerçek zamanlı izleyebilecek ve teknolojik altyapı sayesinde şüpheli işlemlere saniyeler içinde müdahale edebilecek. Ayrıca bankalar ve diğer finans kuruluşları üzerinden yürütülen işlemlere ilişkin mali denetim yetkileri de genişletilecek.

Kaynağı belirsiz ya da kullanıcıların mali durumuyla uyumsuz görülen para transferlerinde devreye girecek anlık izleme mekanizması, hesapların hızlıca dondurulması veya el konulmasına imkân veren hukuki düzenlemeyi sağlamayı hedefliyor.