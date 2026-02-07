FİRUZE ŞENAVCI / KORKUSUZ

Bankalar mevduat faizlerini yüzde 44’e kadar yükseltti. 1 milyon lira yatıran, parmağını oynatmadan 31 bin liradan fazla aylık faiz alıyor.

“Faiz sebep enflasyon sonuç” teorisiyle ekonomiyi içinden çıkılmaz hale getiren iktidar ne faizi ne de enflasyonu düşürebildi. Merkez Bankası’nın son olarak 1 puan indirimle faizi yüzde 37’ye çekmesi, bankaları pek etkilemedi.

Bankalar, paradan para kazananlara fırsat sunmak için sıraya girdi. Yüzde 44 faiz veren Odea Bank, 1 milyon lira yatırana 1,5 emekli maaşı faiz ödüyor. 1 milyon lirası olan, oturduğu yerden ayda 31 bin 825 lira gelir elde ediyor.

Yine aynı tutara, TEB yüzde 43 ile 31 bin 101 lira, QNB yüzde 42,75 ile 30 bin 921 lira faiz veriyor. Emekli 20 bin lirayla sürünürken, para parayı çekiyor, zengin daha zengin oluyor.