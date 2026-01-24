Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan iki tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlükten kaldırıldı. Buna göre, altın hesaplarından ve TL mevduat/katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ilişkin eski düzenlemeler iptal edildi.

HANGİ DÜZENLEMELER İPTAL EDİLDİ?

Altın hesapları: 29 Aralık 2021 tarihli “Altın Hesaplarından TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırıldı.

TL mevduat ve katılma hesapları: 21 Aralık 2021 tarihli “TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” de iptal edildi.

Bu adım, bankalardaki altın ve döviz hesaplarının TL’ye çevrilmesinde daha önce sağlanan teşviklerin artık geçerli olmayacağı anlamına geliyor.

YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

Her iki tebliğ yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi ve hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı uygulayacak. Böylece, altın veya döviz hesaplarını TL’ye dönüştürmek isteyenler için eski teşvikler artık sona ermiş oldu.