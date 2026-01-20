Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2025 yılında başlattığı faiz indirim sürecini 2026’da da devam ettirmesi öngörülüyor. Gözler, 22 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilmiş durumda. Ancak politika faizinde düşüş beklentisine rağmen bankaların kredi ve mevduat faizlerindeki seyir, piyasalarda soru işaretleri yaratıyor.

KREDİ FAİZLERİ YÜKSELİYOR

Yeni yılın ilk günleriyle birlikte kredi faizlerinde sert yükselişler yaşandı. 26 Aralık haftasında yüzde 46,37 seviyesine kadar gerileyen ortalama ihtiyaç kredisi faizleri, 2026’ya hızlı bir artışla başladı.

Faiz oranları 2 Ocak haftasında yüzde 54,48’e, 9 Ocak haftasında ise yüzde 63,53’e çıkarak son dört ayın zirvesini gördü. Vergiler dahil edildiğinde ihtiyaç kredilerinin yıllık maliyeti yüzde 80’in üzerine çıktı.

Benzer bir tablo ticari kredilerde de izlendi. Ortalama ticari kredi faizleri 26 Aralık haftasında yüzde 50,30 seviyesindeyken, 2 Ocak’ta yüzde 53,44’e yükseldi. 9 Ocak haftasında ise bu oran yüzde 52,31 olarak kaydedildi.

Öte yandan enflasyon verileri ile kredi faizleri arasındaki fark dikkat çekiyor. TÜİK, aralık ayında yıllık enflasyonu yüzde 30,89 olarak açıklarken, TCMB’nin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 16 seviyesinde bulunuyor. Buna karşın kredi faizlerinin bu oranların oldukça üzerinde seyretmesi, reel faizlerin yüksekliğini ortaya koyuyor.

Uzmanlar, yıl sonlarında bankaların bilanço düzenlemeleri, kredi büyüme sınırları, risk primi ve kâr marjlarının faiz oranları üzerinde etkili olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle kısa vadeli TL ticari kredi ve mevduat faizlerinin, politika faizine daha yakın hareket ettiği belirtiliyor.

Piyasalarda, TCMB’nin bu haftaki toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38’den daha aşağı çekmesi bekleniyor. Aralık ayında yüzde 38’e indirilen politika faizinin yıllık bileşik karşılığı yaklaşık yüzde 46 seviyesinde bulunuyor.

MEVDUAT FAİZLERİ SON İKİ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Kredi faizleri yükselişini sürdürürken mevduat faizlerinde ise düşüş eğilimi devam ediyor. 1 aya kadar vadeli ortalama mevduat faizi geçen hafta yüzde 44,70’e gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesine indi.

1-3 ay vadeli mevduat faizleri de yüzde 45,79 ile benzer şekilde dip seviyelere yaklaştı.

Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisi güçlenirken, bankaların kredi faizlerinde beklenen gevşemeyi ne zaman yapacağı ise hem tüketiciler hem de reel sektör tarafından yakından izleniyor.