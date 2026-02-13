Türkiye piyasaları 2026 yılına pozitif bir başlangıç yaparken, faizlerdeki geri çekilme dikkat çekiyor. TCMB’nin ocak ayında gerçekleştirdiği 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından mevduat faizleri de düşüş eğilimine girdi.

13 Şubat 2026 itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek mevduat oranlarında %40’lı seviyelerin tükenmeye başladığı görülüyor. Özellikle yeni müşteri kampanyaları ve e-vadeli hesaplar üzerinden sunulan yüksek oranların sınırlı kaldığı belirtiliyor.

TAHVİLLERE YABANCI İLGİSİ ARTTI

2025 yılını %37,20 seviyesinden tamamlayan iki yıllık gösterge tahvil faizi, %35’li seviyelere geriledi. Enflasyon ve politika faizinde düşüş beklentisi, Türk tahvillerine olan ilgiyi artırdı.

6 Şubat ile sona eren haftada yabancı yatırımcıların tahvil alımları 255,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki hafta ise 721,8 milyon dolarlık giriş yaşandı. Böylece son iki haftada toplam alım tutarı 1 milyar dolara yaklaştı.

TCMB'NİN VERDİĞİ MESAJ

Piyasaların yakından takip ettiği 1. Enflasyon Raporu Sunumu da bu hafta açıklandı. TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %15–%21 aralığına yükseltti. Önceki tahmin %13–%19 bandındaydı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan; gıda kaynaklı etkilerin sürmesi nedeniyle şubat ayında manşet enflasyonda sınırlı artış görülebileceğini, ancak ana eğilimin marttan itibaren kasım-aralık seviyelerine yaklaşacağını değerlendirdiklerini söyledi.

Başkan Karahan’ın “Mevcut enflasyon görünümü ve hedeflerimize, talep koşullarına, beklentilere baktığımızda, (faiz indirimi) adım büyüklüğünün kısa dönemde artması için gereken eşik, bir miktar yüksek diye değerlendiriyoruz" ifadeleri de dikkat çekti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Uzmanlar, mart ayına yönelik faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğine işaret ediyor.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Mart ayında en fazla 100 baz puanlık ölçülü bir indirim ihtimali kuvvetlendi. Şubat ayı enflasyonu ise indirimin boyutunu netleştirecektir” değerlendirmesinde bulundu.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI HANGİ BANKALARDA?

13 Şubat 2026 itibarıyla vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle sıralanıyor:



DenizBank: %41,00



QNB Finansbank: %40,00



Akbank: %39,00



VakıfBank: %39,00



Alternatif Bank: %39,00



Odea Bank: %39,00



Yapı Kredi: %38,00



TEB: %36,50



ING Bank Türkiye: %36,00



Ziraat Bankası: %35,00



Bankaların internet sitelerinde ilan edilen bu oranların çoğu yeni müşteri kampanyası veya e-vadeli hesap kapsamında sunuluyor.

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?

En yüksek oran olan %41 faiz üzerinden yapılan hesaplamaya göre:



Mevduat Tutarı: 1.000.000 TL



Mevduat Oranı: %41,00



Vade: 32 gün



Net Getiri: 29.635 TL



Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte önümüzdeki haftalarda mevduat oranlarında sınırlı da olsa yeni düşüşler yaşanabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, yatırımcıların kısa vadeli kararlarında TCMB’nin mart toplantısı ve şubat ayı enflasyon verilerini yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor.