Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Temmuz ayında aldığı 300 baz puanlık faiz indirimi, bankacılık sektöründe dengeleri değiştirdi.

Özellikle riskten uzak durmayı tercih eden yatırımcıların gözdesi olan vadeli mevduat faizleri, zirve seviyelerinden gerileyerek %40-49 bandına oturdu.

Yatırımcılar için “yüksek faiz dönemi” şimdilik sona ermiş görünüyor.

Bankalar, müşteri kazanımı için “Hoş Geldin” kampanyalarıyla kısa vadeli avantajlı oranlar sunuyor. Ancak bu oranlar genellikle yalnızca 3 ay süreyle geçerli ve mevcut müşteriler için uygulanmıyor.

ING, Türkiye Finans ve ON Dijital gibi bankalar, yeni müşterilere %49’a kadar faiz imkânı sağlarken; Alternatifbank ve Odea gibi bankalar %47-48 seviyelerinde rekabetçi oranlarla dikkat çekiyor.

1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ NE KADAR?

Ağustos 2025 itibarıyla 1 milyon TL’lik mevduatını 32 günlük vadeye yatıran bir müşteri, en yüksek oran olan %49 ile brüt 35.441 TL, stopaj sonrası ise yaklaşık 33.813 TL net kazanç elde edebiliyor.

EYLÜL AYINDA MEVDUAT FAİZLERİNDE BİR DÜŞÜŞ DAHA YAŞANABİLİR

Uzmanlara göre, Merkez Bankası’nın Eylül ayında politika faizini %40 seviyelerine çekmesi halinde, bankalardaki mevduat faizlerinde 2-3 puanlık ek düşüş daha yaşanabilir.

Yıl sonunda ise oranların %42 civarında dengelenmesi bekleniyor.

Her ne kadar faiz oranlarında aşağı yönlü bir trend olsa da, mevduat yatırımının cazibesi hâlâ sürüyor. Enflasyon ile faiz oranları arasındaki yaklaşık 950 baz puanlık fark, yatırımcılara güçlü bir koruma sağlıyor. Ancak unutulmamalı ki stopaj vergisi ve vade süresi gibi detaylar, elde edilecek net kazancı doğrudan etkiliyor.

Kısacası, mevduat hâlâ güvenli bir liman olmaya devam ediyor ancak “yüksek faiz dönemi” yavaş yavaş geride kalıyor.

*Haberde yer alan değerlendirmeler ve bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.