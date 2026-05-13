Son yıllarda güvenlik ve kolaylık gerekçesiyle tercih edilen banka altın hesapları, yatırımcıya ekran üzerinden anlık işlem yapma imkânı sunuyor.

Piyasalarda oynaklığın arttığı dönemlerde bankaların alış ve satış fiyatları arasındaki farkın (makas aralığı) beklenmedik şekilde açılması, yatırımcının ekran gördüğü kârı realize etmesine engel olabiliyor.

Finans analistlerine göre "Bankadan altın almak, bir varlığın kendisine değil, bankanın o varlığı sizin adınıza tuttuğuna dair bir taahhüde yatırım yapmaktır. Bu noktada en büyük sürpriz, acil nakit ihtiyacında ortaya çıkan geniş fiyat uçurumlarıdır."

"ALTINLARIMI FİZİKİ OLARAK ALMAK İSTİYORUM" DİYENLERİ NE BEKLİYOR?

Birçok yatırımcı, bankadaki gram altınlarını dilediği an fiziksel olarak (külçe veya ziynet) şubeden teslim alabileceğini düşünüyor. Oysa çoğu banka, mevduat sözleşmelerinde altının nakdi olarak ödeneceğini beyan ediyor.

Teslimat Kısıtı: Her banka fiziksel altın teslimatı yapmıyor.

Ek Maliyet: Teslimat yapan bankalar ise genellikle "işçilik", "sigorta" ve "lojistik" adı altında ek ücretler talep edebiliyor.

Randevu Sistemi: Fiziksel teslimat mümkün olsa bile, bu işlem genellikle aynı gün içinde değil, birkaç iş günü süren bir prosedürle gerçekleşiyor.

"KAYDİ ALTIN" İLE "FİZİKİ ALTIN" AYNI ŞEY Mİ?

Ekonomistlere göre, bankada tutulan altın "kaydi altın" statüsündedir. Yani bu, sistem içerisinde bir alacak hakkını temsil eder.

Özellikle küresel kriz veya sistemik risk dönemlerinde, dijital altını fiziksel varlığa dönüştürmek, serbest piyasadaki (kuyumcu vb.) hıza sahip olmayabilir. Bu durum, portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcı için operasyonel bir sürpriz yaratabilir.

YATIRIMCI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Bankadan altın alanların mağduriyet yaşamaması için şu adımları izlemesi öneriliyor:

Sözleşmeyi Okuyun: Altın hesabınızın fiziki teslime imkân verip vermediğini mutlaka kontrol edin.

Makas Aralığını Takip Edin: Bankanızın mesai saatleri dışındaki (gece ve hafta sonu) fiyat politikalarını inceleyin.

Vergi Kesintileri: Alım-satım işlemlerindeki BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) oranlarını maliyet hesabınıza ekleyin.

Uzmanlara göre, bankalar güvenlik açısından rakipsiz olsa da, likidite hızı ve fiziki erişim noktasında yatırımcının "sözleşme detaylarına" hakim olması, yaşanabilecek sürprizlerin önüne geçecektir.