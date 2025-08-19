Faiz oranları düşüş trendine girse de ihtiyaç kredilerinde yüksek maliyetler devam ediyor. 100 bin liralık bir kredinin 12 ayda geri ödemesinde faiz yükü yüzde 32’ye, 36 ay vadede ise yüzde 88’e kadar çıkıyor. Bu nedenle nakit ihtiyacı duyan tüketiciler, bankaların sunduğu “faizsiz kredi” kampanyalarına yöneliyor. Bugün itibarıyla faizsiz kredilerde sunulan tutar 90 bin TL’ye kadar yükseldi.

90 BİN LİRAYA ULAŞTI

Habere göre, bankalar yeni müşteri kazanmak amacıyla çeşitli şartlarda faizsiz kredi imkânı sunuyor. Bu kredilerde yalnızca kullanılan tutar geri ödeniyor ancak komisyon, sigorta veya kredi kartı alma şartı gibi ek maliyetler devreye girebiliyor.

İŞTE BANKA BANKA FAİZSİZ KREDİ LİSTESİ

-Denizbank: 90 bin TL (65 bin TL ihtiyaç kredisi + 25 bin TL taksitli nakit avans, 3 ay vadeli)

-QNB Finansbank: 85 bin TL (60 bin TL ihtiyaç kredisi + 25 bin TL nakit avans, 3 ay vadeli)

-Garanti BBVA: 75 bin TL (50 bin TL kredi + 25 bin TL nakit avans, 3 ay vadeli)

-Enpara: 60 bin TL (6 aya varan vade ile ihtiyaç kredisi)

-İş Bankası: 55 bin TL (30 bin TL ek hesap, 25 bin TL taksitli nakit avans)

Katılım bankaları

-Albaraka Türk: 85 bin TL (25 bin TL vade farksız finansman + World Kart ile 60 bin TL’ye kadar 6 taksit)

-Kuveyt Türk: 80 bin TL (İhtiyaç Kart ile 30 bin TL’ye kadar 9 taksit + Sağlam Kart Troy ile 50 bin TL’ye kadar 5 taksit)

-Türkiye Finans: 75 bin TL (50 bin TL ihtiyaç finansmanı + 25 bin TL nakit avans, 3 ay vadeli)

Bankacılardan uyarı: Taksitlere dikkat

Bankacılar, faizsiz kredilerin cazip görünmesine rağmen çoğunlukla 3 ay vadeyle sunulduğunu, bu nedenle aylık geri ödeme tutarlarının yüksek olabileceğini belirtiyor. Bu durum, bazı tüketiciler için ödeme kolaylığı sunmak yerine aksine yüksek taksit yükü yaratabiliyor.

Öte yandan faizli ihtiyaç kredilerinde 36 aya kadar vade imkânı bulunuyor. Böylece tüketici daha uzun vadeye yayılmış, görece düşük taksitlerle ödeme yapabiliyor.