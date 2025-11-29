Meclis’e sunulan 11. Yargı Paketi, özellikle finansal güvenliği ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi içeriyor.

Teklif yasalaşırsa, suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen para hareketlerine bankalar anında müdahale edebilecek ve şüpheli hesaplara 48 saate kadar bloke uygulanabilecek.

Bu uygulama, artan siber dolandırıcılık vakalarına hızlı bir tedbir getirmeyi amaçlıyor.

ŞÜPHELİ İŞLEMLERE ANINDA BLOKE KONULACAK

Paketin en dikkat çekici maddesi, bilişim yoluyla işlenen suçlarda şüpheli para hareketlerinin tespit edilmesi hâlinde banka hesaplarının geçici olarak dondurulması.

Meclise sunulan düzenlemeye göre:

Siber dolandırıcılık, oltalama (phishing), sosyal medya üzerinden yapılan para tuzakları ve kripto para dolandırıcılığı gibi suçlarda kullanılan hesaplar,

Başkasına ait bilgilerle açılmış sahte hesaplardan yapılan hızlı para transferleri,

Kara para aklama şüphesi taşıyan hareketler,

Çok kısa sürede gerçekleşen yüksek tutarlı ve olağan dışı para giriş–çıkışları,

tespit edildiği anda bankalar tarafından 48 saate kadar bloke edilebilecek.

Bu süre içinde hesap hareketleri durdurulacak, para başka bir hesaba aktarılamayacak ve iz sürme işlemleri hızla başlatılacak.

HESAP YENİDEN NASIL AKTİF HALE GELECEK?

Bloke uygulaması sırasında hesap sahibinin başvuruda bulunup işlemin hatalı olduğunu kanıtlaması hâlinde, 48 saatlik süre tamamlanmadan hesap yeniden aktif hâle getirilebilecek.

Böylece hem mağduriyet oluşması önlenecek hem de suç bağlantılı operasyonların devam etmesi engellenecek.

SUÇ BAĞLANTISI NETLEŞİRSE EL KONULACAK

İnceleme sonucunda hesapta bulunan paranın dolandırıcılık, bilişim suçu veya başka bir yasa dışı faaliyetle ilişkili olduğu belirlenirse, doğrudan el koyma tedbiri uygulanabilecek.

Bu adımın, özellikle dolandırıcıların parayı hızla başka hesaplara aktarma yöntemini durdurması bekleniyor.

Yargı Paketi’yle birlikte finansal suçlarda hızlı müdahale dönemi başlıyor.

Bankalar, şüpheli dijital işlemleri tespit ettiği anda hesapları dondurabilecek ve dolandırıcılık zincirinin devam etmesini engelleyecek.

Düzenlemenin yasalaşması hâlinde, hem tüketicinin korunması hem de para hareketlerinin daha güvenli hâle gelmesi amaçlanıyor.