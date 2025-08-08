Firuze ŞENAVCI / KORKUSUZ

TÜİK’in makyajlı verileriyle maaşı budanan Türk emeklisi, en rahat etmesi gereken yıllarını çileyle geçiriyor.

İktidardan umudunu kesen emekliler, maaş promosyonuyla bir nebze nefes alabilmek için banka banka geziyor.

Bankalar da emekli maaşlarını çekebilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

Ziraat ve Halkbank promosyonu 12 bin lirada tutarken bir diğer kamu bankası Vakıfbank, 27 bin liraya kadar yükseltti.

Denizbank ve Yapı Kredi de maaşını taşıyan emekliye belirli koşullarda 27 bin lira promosyan veriyor.

Akbank 17 bin 500, İş Bankası 21 bin, ING ve Garanti ise 25 bin lira ödüyor.

Bu rakamlar için bankada 3 yıl kalma şartı aranırken, bu süre dolmadan maaşını taşıyanlara aradaki fark düşülerek ödeme yapılıyor.

Kendi maaşı ile eşinden dul maaşı alan emekliler ise iki farklı banka seçerlerle iki promosyon alabiliyor.