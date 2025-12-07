Hanehalkının borç yükü hızla artarken, bankacılık sektörünün bu borçlardan elde ettiği gelirlerle kârlılığını tarihi seviyelere taşıdığı görülüyor. Yüksek faiz ortamı, bankaların kredilerden ve takipteki alacaklardan elde ettiği faiz gelirini rekor seviyeye taşıdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ekim ayı verilerine göre, bankaların kredilerden elde ettiği faiz gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39.2 artarak 4.28 trilyon TL’ye çıktı.

KAMUDA %99’LUK ARTIŞ

Bu gelirlerin 583.8 milyar TL’si tüketici kredilerinden, 408.5 milyar TL’si kredi kartlarından, 564.9 milyar TL’si ise taksitli ticari kredilerden geldi. Takipteki alacaklardan alınan faizler de 10 ayda 93 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde mevduata ödenen faiz giderleri yüzde 33.4 artışla 4.20 trilyon TL oldu. Sektörün net kârı ocak- ekim döneminde yüzde 45.8 yükselerek 751.6 milyar TL’ye çıktı ve geçen yılın toplam kârı şimdiden geride bırakıldı. Yabancı mevduat bankalarının 10 aylık net faiz geliri yüzde 61.4 artışla 355.8 milyar TL’ye ulaşırken, ücret ve komisyon gelirleri yüzde 51 artışla 215.2 milyar TL oldu.

Kamu mevduat bankalarının net faiz geliri yüzde 99.1 artarak 398.3 milyar TL’ye, net ücret ve komsiyon gelirleri ise yüzde 39.4 artışla 193.6 milyar TL’ye yükseldi. Yerli özel bankaların net faiz geliri ise yüzde 79 artışla 322.8 milyar TL’ye, net ücret ve komisyon gelirleri de yüzde 56.6 artışla 315.3 milyar TL’ye çıktı.

Takipteki kredilerdeki yüzde 94.1’lik artış riskli alacaklarda dikkat çekici bir yükselişe işaret etti. Ocak-ekimde sektörde takipteki alacaklar 533 milyar 808 milyon liraya ulaştı. Toplam gelirler 2 trilyon 448 milyar TL’ye ulaşırken, bunun büyük kısmını net faiz ve komisyon gelirleri oluşturdu.

Komisyondan kasaya 779.4 milyar TL girdi

BDDK verilerine göre bankaların net faiz geliri ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artışla 1 tirlyon 308 milyar TL oldu. Komisyon gelirleri aylık bazda yüzde 9 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 50 artarak güçlü seyrini koruyarak 10 ayda 779.4 milyar TL’ye ulaştı. Kredilerden alınan ücret ve komisyonlar 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.7 artış göstererek 104.4 milyar TL’ye ulaştı. Bankacılık hizmet gelirleri yüzde 50.9 artışla 1 tirlyon TL’yi aştı ve 1.5 tirlyona ulaşan 10 aylık faiz dışı gelirlere ciddi tuttarda katkı yaptı.