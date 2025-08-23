Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 43’e düşürmesinin ardından, ticari kredilerde sembolik faiz indirimlerine gidildi. Ancak bu kez de bazı bankalar komisyon oranında artışa gitti, firmalara da yeni bir ‘görünmez masraf’ın kapıları aralandı. İş dünyasının temsilcileri, “Faiz oranları düştü ama komisyon oranları arttı. Faiz düşse de krediye ulaşmak çok zor” diye konuştu.

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, “Bankaların ticari kredi maliyetlerinde biraz düşüş oldu. Ortalama ticari kredi faizleri kamu bankalarında yüzde 54.55, özel bankalarda da yüzde 60 civarındaydı. Kamu bankaları bu oranı yüzde 47’ye çekti. Ancak bazı bankalarda komisyon oranı yükseldi. Yüzde 1 komisyon ödüyorduk, bazı bankalarda bu yüzde 3’e çıktı. Firmalara görünmez masraf çıktı” ifadelerini kullandı.

‘KREDİ BULMAK ZOR’

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Burak Önder, “Faiz indirim kararı sonrası bankaların ticari kredi faizlerini indirmediklerini görmüştük” dedi ve şöyle devam etti:

“Bankaların sembolik olarak faizleri indirseler de komisyon oranını artırdıklarını duyuyoruz. Bankaların kredi iştahı yok. Bunun nedenleri ise konkordato sayılarındaki artış, firmaların limitlerindeki doluluk, nakit akışlardaki daralma, kredi faizlerinin yüksek olması. Bunlardan dolayı bankalar kredide temkinli davranıyor. Finansmana ihtiyacı olan firma da kredi bulmak zor olduğu için bu komisyonlara göz yummak durumunda kalıyor.”

“Tahsis komisyonu kanunen yüzde 1.1” ifadelerini kullanan Önder, komisyon oranı değişikliğinin bankalarda farklı başlıklar altında yapıldığını söyledi.

‘KOBİ limiti ayrı tutulmalı’

- Finansmana erişim sorunu ve azalan işletme sermayesi nedeniyle KOBİ’lerin nakit akışında sıkıntılar yaşadığını anımsatan İlker Önel, “KOBİ’lere destek kredisi çözüm olmadı, tabana yayılmadı. İkinci destek kredisinin çıkacağı konuşuluyor. Bunun artık KOBİ’lere kullandırılmasını istiyoruz. Firmanın bilançosu iyiyse KOBİ destek kredisi, genel kredi limitinden ayrı tutulmalı. Bazı firmalar bankaya gittiğinde, ‘Sen zaten limitinin büyük bir kısmını kullanmışsın, kredi kullanamıyorsun’ yanıtı ile karşılaşıyor” dedi.