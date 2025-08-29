Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı indirim, kredi piyasasına da yansıdı. Vatandaşların en çok merak ettiği ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme tutarları bankalar tarafından güncellendi.

300 bin TL’lik kredi için 12 ay vadede ödenecek taksitler ve toplam geri ödeme miktarları banka banka değişiklik gösteriyor.

-En düşük faiz oranı CEPTETEB ve TEB’de

Bazı bankalar, ihtiyaç kredilerinde daha uygun oranlar sunarak öne çıkıyor. CEPTETEB ve TEB, yüzde 3,39 faiz oranıyla en düşük seviyeyi sunarken, aylık taksit 32 bin 725 TL, toplam geri ödeme ise 394 bin TL seviyesinde gerçekleşiyor.

Alternatif Bank ise yüzde 3,49 faiz oranıyla aylık 32 bin 969 TL taksit ve 397 bin 134 TL toplam ödeme talep ediyor.

-Orta seviyedeki faiz oranları: ING, QNB ve DenizBank

Yüzde 3,59 faiz oranı sunan ING ve QNB, aylık 33 bin 215 TL taksit ve yaklaşık 400 bin TL toplam ödeme ile müşterilerine kredi imkânı tanıyor.

DenizBank ve Yapı Kredi ise yüzde 3,69 faiz oranıyla aylık 33 bin 461 TL, toplamda ise 403 bin 259 TL geri ödeme sunuyor.

Garanti BBVA’da faiz oranı yüzde 3,89 olurken, aylık taksit 33 bin 956 TL, toplam geri ödeme 409 bin 203 TL olarak hesaplandı.

-Yüksek faiz oranı sunan bankalar

Faiz oranı yükseldikçe, aylık taksitler ve toplam geri ödeme de artıyor.

Türkiye Finans: Yüzde 4,04 faiz oranı, aylık 34 bin 330 TL taksit, toplam 411 bin 964 TL ödeme.

Enpara.com: Yüzde 4,14 faiz oranı, aylık 34 bin 581 TL taksit, toplam 414 bin 967 TL ödeme.

İş Bankası: Yüzde 4,19 faiz oranı, aylık 34 bin 706 TL taksit, toplam 418 bin 200 TL ödeme.

Ziraat Katılım: Yüzde 4,90 faiz oranı, aylık 36 bin 512 TL taksit, toplam 439 bin 650 TL ödeme.

HANGİ BANKA DAHA AVANTAJLI?

Son tabloda görüldüğü üzere, en düşük faiz oranı ve en uygun geri ödeme koşulları CEPTETEB ve TEB’de bulunuyor. Buna karşın kamu bankaları ve katılım bankalarında faiz oranları daha yüksek seviyelerde seyrediyor.

Kredi çekmeyi düşünenlerin, yalnızca faiz oranına değil; masraflara, ödeme planına ve kişisel bütçe dengesine de dikkat etmesi gerekiyor.