Ekim ayının başlamasıyla birlikte bankaların emekli promosyon kampanyaları yenilendi. Bazı bankalar ödemelerini artırarak 30 bin TL’ye kadar yükseltti. Emekli maaşını yeni bir bankaya taşıyan ya da mevcut bankasındaki anlaşması sona eren emekliler, daha yüksek promosyon alma imkânına sahip oldu.

BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON LİSTESİ

Bankaların promosyon miktarları emeklilerin maaş tutarına göre değişiyor. İşte öne çıkan bazı bankaların güncel promosyon rakamları:

Vakıfbank: 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon

Halkbank: 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon

Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye varan nakit promosyon

Garanti BBVA: 25.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödüller

Türkiye Finans: 29.500 TL’ye varan promosyon ve bonus fırsatları

ING: 15.000 TL’ye varan nakit promosyon, ek ödemelerle 28.000 TL’ye ulaşabiliyor

Yapı Kredi: 30.000 TL’ye varan promosyon ödemesi

Denizbank: 27.000 TL’ye varan promosyon ve kart harcaması iadesi

Şekerbank: 12.000 TL promosyon, ek ürünlerle 27.500 TL’ye varan ödeme

İş Bankası: 15.000 TL promosyon ve ek 9.000 TL fırsatı

Akbank: 15.000 TL promosyon + ek ödemelerle toplam 30.000 TL’ye varan kazanç

QNB Finansbank: 15.000 TL promosyon, ek fırsatlarla 20.400 TL’ye varan ödeme

TEB: Fatura talimatı verenlere 21.000 TL’ye varan promosyon

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜREÇ

Emekli promosyon ödemeleri için temel şart, maaşın 3 yıl boyunca ilgili bankadan alınacağının taahhüt edilmesi. Başvurular şubelerden, bankaların mobil uygulamalarından, internet şubelerinden ve ATM’lerden yapılabiliyor. Bazı bankalar ek olarak fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcaması veya dijital bankacılık kullanımı şartıyla ek nakit ödül de sunuyor.