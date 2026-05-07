Enflasyonla mücadele süreci giderek uzarken, Orta Vadeli Program’da hedefler sürekli değişirken, iş dünyasından da finansmana erişim sorununa yönelik tepkiler üst üste geliyor. Türkiye’nin ikinci büyük paslanmaz çelik ihracatçısı Nikel Paslanmaz’ın Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yalgın, “Bankalar yakında kredi verecek güvenilir sanayici bulamayacak” dedi.

‘MALİYETLER ARTTI’

Sanayicinin yüksek maliyetli finansman ve finansmana ulaşım soruna dikkat çeken Yalgın, “Güvenilir sanayici de artık bu parayı bu maliyetlerle kullanmak istemiyor. Ana sorunlardan biri, özellikle de küçük firmalar için finansa ulaşımın zorluğu. Ama ‘Biz küçük firma değiliz, bize ne’ diyecek halimiz yok. Çünkü bizim küçük ve değerli müşterilerimiz de var. Dolayısıyla onların refahı bizim refahımız. İkinci problem bu zor ulaşılan finansın pahalılığı. Üçüncü sorun da işçilik maliyetlerinin dolar bazında çok yükselmesi. Bizim sektörde işçi başına maliyetler neredeyse yüzde 40 arttı” açıklamasını yaptı.

Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle sektörde tedarik problemi yaşanıp yaşanmadığına ilişkin soru üzerine de Yalgın, “Bir kesinti olmadı ama navlunlarda ciddi artışlar var. Nikel madenine de bazı kotalar getirildi ve fiyat yükselişleri oldu. Lojistik, hammadde ve tedarik zincirinde sıkıntı yaşamıyoruz. Ama yavaşlamalar var” diye konuştu.

Türkiye’nin paslanmaz çelik tüketiminde 9’uncu sırada yer aldığını aktaran Yalgın, yıllık yaklaşık 700 bin tonluk ithalata değinerek, “Bu rakamların 1 milyon ton seviyesine ulaşması halinde Türkiye’de entegre bir paslanmaz çelik tesisinin kurulması mümkün hale gelecek” ifadelerini kullandı.

Bankalara çağrı: Zaman reel sektöre destek zamanı

- Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, bankalara çağrıda bulunarak, işletmelerin krediye erişimde yaşadığı sorunların üretim ve istihdam açısından riskler doğurduğunu söyledi.

“İşletmelerimiz borcunu ödediği halde kredi limiti açılmaması zincirin halkalarını kırar” diyen Yıldırım, “Üyelerimiz krediyi yatırıma, üretime, istihdama dönüştürüyor. Finansmana erişimdeki her tıkanıklık yalnızca bir işletmenin değil, çalışanların, ailelerin, tedarikçilerin ve ekonominin sorunu haline gelir. Bankalardan beklentimiz, üretim ve istihdamın devamı için gerekli hassasiyeti göstermeleri. Zaman, reel sektöre destek zamanı” diye konuştu.

‘Yatırım kararları beklemede’

Paslanmaz çelikte antidamping soruşturması ile ithal hammaddede vergi yükünün yüzde 16’ya çıkarılmasına tepki gösteren Kemal Yalgın, “Antidamping uygulamaları, paslanmaz kullanan sektörlerin rekabetini zorluyor. Bu tür maliyet artışları, üretim ve tüketime yansıyor” dedi. Beyaz eşya ve endüstriyel mutfakta ihracat ve istihdam kayıplarının bunun göstergesi olduğunu vurgulayan Yalgın, “Rekabetçiliği etkileyen etkenler, antidamping vergisi ile Türkiye’de yatırım kararı alan Çinli şirket de yerli yatırımcılar da birçok yatırımı beklemeye aldı” diye konuştu.