Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta aldığı kararla politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5’e çekti. Bu karar, bankacılık sektöründe mevduat faizlerinde dikkat çeken değişimlere yol açtı.

Faiz indirimi öncesinde yüzde 48-50 bandında seyreden yıllık mevduat faiz oranları, TCMB kararının ardından yüzde 35-48 aralığına geriledi. Böylece mevduat sahiplerinin aylık kazancı da yeniden şekillendi.

BANKALAR MEVDUAT FAİZLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Faiz indiriminin ardından birçok özel ve kamu bankası, 32 gün vadeli mevduat faiz oranlarında güncelleme yaptı. 500 bin TL’lik mevduat için uygulanan faiz oranlarına göre, yatırımcıların bir ay sonunda elde edeceği kazanç şöyle oluştu:

Listede özel bankaların kamu bankalarına göre daha yüksek faiz oranı sunduğu dikkat çekiyor. Alternatif Bank yüzde 48’lik faiz oranıyla listenin zirvesinde yer alırken, VakıfBank yüzde 23 ile en düşük faiz oranını uygulayan banka oldu.

Uzmanlara göre, TCMB’nin faiz indirim kararının ardından mevduat faizlerindeki düşüş sürebilir. Ancak, bazı özel bankalar müşteri çekmek için kampanyalı e-mevduat ürünleriyle daha yüksek faizler sunmaya devam ediyor.

“KISA VADELİ MEVDUAT DAHA MANTIKLI”

Ekonomi uzmanları, faiz oranlarının değişken bir döneme girdiğini belirtiyor. Finansal danışmanlara göre, yatırımcıların bu süreçte kısa vadeli mevduatlara yönelmesi, faiz değişimlerinden daha az etkilenmelerini sağlayabilir.

Ayrıca, bankaların mobil uygulamalarında sunduğu e-mevduat ürünlerinin klasik şube faizlerine göre genellikle daha avantajlı olduğu da vurgulanıyor.

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası mevduat getirileri azalmış olsa da hâlâ aylık bazda anlamlı kazançlar elde etmek mümkün. 500 bin TL’lik birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşların, bankalar arasındaki faiz farklarını takip etmeleri ve kampanyaları yakından izlemeleri öneriliyor.