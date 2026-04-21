Temassız ödemelerin kalesi sayılan Avrupa ülkelerinde bugünlerde alışılmadık bir hareketlilik yaşanıyor. Bankalar, müşterilerine beklenmedik bir tavsiyede bulunarak "rezervlerinize sahip çıkın" uyarısı yapıyor, ancak bu uyarının arkasında sanıldığı gibi bir savaş korkusu değil, çok daha "teknik" ve felç edici bir tehlike yatıyor.

Savaş değil, 'sistem felci' korkusu

Uzmanlar, bankaların bu tavsiyesinin doğrudan bir askeri tehditle ilgili olmadığını vurguluyor. Asıl tehlike, modern dünyanın en büyük bağımlılığı olan dijital altyapının çökmesi.

Enerji hatlarında yaşanacak bir arıza durumunda sadece internet bankacılığı değil, mağazalardaki kart okuyucular ve bankamatikler de birer "metal yığınına" dönüşecek.

Hackerların bankacılık sistemini felç etmesi durumunda, fiziksel olarak bankaya gitseniz bile kasaların ve dijital depoların açılması teknik olarak imkansız hale gelecek.

Bankalar 'çekin' diyor, Brüksel 'sınırlıyor'!

Bu yeni trend ilginç bir paradoksu da beraberinde getiriyor. Bankalar "yastık altı nakit bulundurun" derken, Avrupa Birliği (AB) nakit kullanımını kısıtlamak için sert adımlar atıyor. Brüksel'in "Kayıt dışı ekonomi ve terör finansmanıyla mücadele" bahanesiyle getirdiği sınırlar, acil durum için nakit saklayan vatandaşları günlük hayatta "cezalandırılma" riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

Finansal denetim otoriteleri, her hanenin en temel ihtiyaçları (gıda, yakıt, ilaç) için birkaç gün ila bir hafta yetecek kadar nakit rezervine sahip olmasını öneriyor.