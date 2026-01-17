Dijital bankacılığın yaygınlaşması, işlemleri hızlandırırken ücretleri de görünmez kıldı. Düşen faiz marjları ve artan operasyonel maliyetler gerekçe gösterilerek, 2026 itibarıyla bireysel müşterilere yönelik yeni hizmet bedelleri devreye alındı.

Birçok müşteri, mobil uygulamaya girdiğinde bakiyesinin beklediğinden düşük olduğunu fark ediyor. 15, 20 ya da 35 TL’lik küçük kesintiler çoğu zaman gözden kaçıyor. Oysa bu tutarlar tek seferlik değil, her işlemde tekrarlanan sistematik ücretlere dönüşüyor.

KÜÇÜK PUNTOLARDA GİZLENEN YENİ KESİNTİLER

TGRT Haber'de yer alan bilgilere göre, bankalar Aralık 2025’te “Hizmet Sözleşmemiz Güncellenmiştir” başlığıyla e‑posta ve SMS’ler gönderdi. Çoğu kullanıcının okumadan onayladığı bu metinlerle, “masrafsızlık” koşulları fiilen değiştirildi.

İNAKTİF HESAP YÖNETİM ÜCRETİ

Yeni dönemin en yaygın kesintisi, “İnaktif Hesap Yönetim Ücreti”. Vadesiz hesabınız 30 gün boyunca hareketsiz kalır ve bakiyeniz belirlenen eşik tutarın (örneğin 5.000 TL) altındaysa, banka o ay için ücret yansıtıyor.

Yıllar önce iptal edilen hesap işletim ücreti bugün “Yönetim Komisyonu” veya “Saklama Bedeli” adıyla geri dönmüş durumda. Özellikle içinde az miktarda para unutulan hesaplar hedefte.

OTOMATİK ÖDEME TALİMATI ARTIK KALKAN DEĞİL

Yıllarca “iki otomatik ödeme talimatı ver, EFT/Havale ödemeden kurtul” vaadiyle müşteri toplayan bankalar, 2026 kurallarıyla bu muafiyetleri daralttı.

Artık sadece talimat vermek yetmiyor. Fatura, Kredili Mevduat Hesabı (KMH/Ek Hesap) üzerinden ödenirse hem KMH faizi işletiliyor hem de “Talimatlı Ödeme Hizmet Bedeli” adı altında 25–40 TL arası ek ücret kesiliyor. Yani otomatik ödeme, fark edilmeden faiz + komisyona dönüşebiliyor.

EFT VE FAST’TE “SAAT” TARİFESİ DÖNEMİ

7/24 para transferini mümkün kılan FAST sistemi de artık dinamik tarifeye tabi. Bankalar, mesai saatlerinde düşük ya da ücretsiz tuttuğu işlemleri akşam, gece ve hafta sonu için pahalılaştırıyor.

Örneğin hafta içi 5 TL olan bir FAST işlemi, hafta sonu 25 TL’ye kadar çıkabiliyor. Mobil ekranda ücret bilgisi silik ya da küçük puntolarla gösterildiği için, kullanıcılar onay verirken farkı kaçırabiliyor. Şok, ay sonu ekstrede yaşanıyor.

“BİLGİLENDİRME” DE PARALI

Hesap hareketleri ve kart harcamaları için gelen SMS’ler bazı bankalarda “Ekstra Güvenlik Paketi” kapsamında ücretli. Aylık 40–50 TL’ye varan “Hesap Hareketleri Bildirimi” bedeli, otomatik olarak düşülebiliyor. Mobil uygulama (push) bildirimleri ücretsizken, SMS tercih edenler bu bedeli ödüyor.

İTİRAZ VE İADE YOLLARI

Tüketici Hakem Heyetleri, açık onay olmadan ve müzakere edilmeden alınan bu tür kesintilerin iadesi yönünde kararlar verebiliyor. Hesabınızı korumak için:

Ekstreyi tarayın: Son 3 ayda “Hizmet Bedeli”, “Komisyon”, “BSMV” başlıklarını tek tek kontrol edin. Anlamadığınız 1 TL için bile bankayı arayın.

Muafiyet talep edin: Maaş müşterisiyseniz ya da bankada mevduat/yatırımınız varsa, müşteri temsilcisinden muafiyet isteyin. Hesap kapatma ihtimali çoğu zaman iade getiriyor.

Dijital bankaları değerlendirin: Şubesi olmayan neo‑bankalar, düşük maliyetleri sayesinde hâlâ koşulsuz ücretsiz hizmet sunabiliyor. Günlük işlemleri bu bankalara taşımak, yılda 2.000–3.000 TL’lik komisyon yükünü azaltabiliyor.

Kısacası 2026’da bankacılıkta küçük rakamlar büyük faturalara dönüşüyor. Çözüm; sözleşmeleri okumak, ekstreyi izlemek ve hakkını aramakta yatıyor.

Özetle bankalar para transferinden, otomatik ödemeden, hareketsiz hesaptan ve SMS bildiriminden artık düzenli ücret alıyor.