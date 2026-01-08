Yeni yılla birlikte bankacılık işlemlerinde ücret artışları gündeme geldi. Özellikle EFT, havale ve uluslararası fon transferi işlemlerine yönelik komisyonlarda artış yaşanırken, bankalar müşterilerini SMS yoluyla bilgilendirmeye başladı.

BANKALAR KENDİ TARİHLERİNİ BELİRLEDİ

Bankaların gönderdiği bilgilendirme mesajlarına göre, ücret artışları tüm bankalarda aynı gün başlamıyor. Bazı bankalar yeni ücret tarifelerini ocak ayı itibarıyla uygulamaya alırken, bazı bankalar şubat ayı ve sonrası için tarih verdi.

Örneğin, bazı bankalar 9 Ocak 2026 itibarıyla uluslararası fon transferleri ve şube üzerinden yapılan EFT-havale işlemlerinde yeni ücret tarifesini yürürlüğe koyduğunu duyurdu. Bazı bankalar ise 6 Şubat 2026 tarihinden itibaren düzenli EFT, havale, gelen-giden uluslararası fon transferleri ve mesajlaşma ücretlerinde masraf ve komisyonların güncelleneceğini bildirdi.

EFT ve havale ücretlerindeki artışın temel nedeni, mevzuat gereği her yıl başında yapılan otomatik güncellemeler. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2025 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranı yüzde 30,9 olarak kesinleşti.

Bankacılık hizmet bedelleri bu oran esas alınarak yeniden hesaplanırken, para transferi ücretlerine de aynı oranda artış yansıtıldı. Böylece EFT ve havale işlemlerinde uygulanan komisyonlar 2026 yılı için güncellendi.

GÜNCEL EFT VE HAVALE ÜCRETLERİ

Yapılan düzenleme kapsamında para transferlerinde uygulanacak yeni ücretler işlem tutarına göre kademeli olarak belirlendi:

8.300 TL’ye kadar olan para transferlerinde işlem ücreti 8,37 TL

8.300 TL ile 399.000 TL arasındaki işlemlerde komisyon 16,76 TL

399.000 TL ve üzeri işlemlerde ise işlem başına 209,38 TL kesinti

Bu ücretler bankadan bankaya küçük farklılıklar gösterebilirken, detaylı tarifelere bankaların kendi internet siteleri üzerinden ulaşılabiliyor.

MESAJ GELMEYENLER DE DİKKAT ETMELİ!

Bankalar, ücret artışlarını kademeli olarak devreye alırken, henüz bilgilendirme mesajı almayan müşterilerin de işlem yapmadan önce güncel ücret tarifelerini kontrol etmeleri öneriliyor. Önümüzdeki günlerde diğer bankaların da benzer bilgilendirme mesajları göndermesi bekleniyor.