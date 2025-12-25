Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yayımlanan karar gereği, bankalara borcu olan firmalar için finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin süre 2 yıl daha uzatıldı. Bankacılık Kanununun geçici 32'nci maddesinin uygulama süresi iki yıl uzatıldı.

UYGULAMA SÜRESİ İKİ YIL DAHA DEVAM EDECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun geçici 32'nci maddesinin uygulanma süresinin 28/12/2025 tarihinden itibaren iki yıl uzatılmasına karar verildi. Söz konusu düzenleme, finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

GEÇİCİ 32'NCİ MADDE NEYİ DÜZENLİYOR?

Bankacılık Kanunu'nda yer alan geçici 32'nci madde, “Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamak amacıyla, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilir. Bu madde uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenir. Bu madde hükümleri bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle uygulanır. Bu süreyi iki yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.” şeklinde düzenleniyor.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Haklarında iflas kararı bulunan borçlular hariç olmak üzere, çerçeve sözleşmesine imza atmış kuruluşlara borcu bulunan tüm ticari işletmeler finansal yeniden yapılandırma kapsamında başvuru yapabiliyor.

HANGİ DURUMLAR YENİDEN YAPILANDIRMAYA DAHİL?

Kredi borçlarının vadelerinin uzatılması, kredilerin yenilenmesi, ilave yeni kredi kullandırılması, vergi avantajları, anapara, faiz, temerrüt faizi ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer alacakların indirilebilmesi ya da bunlardan vazgeçilebilmesi gibi işlemler yeniden yapılandırma kapsamına giriyor. Ayrıca anapara, faiz veya kâr payı alacaklarının kısmen ya da tamamen iştirake çevrilebilmesi, devredilebilmesi, temlik edilebilmesi veya çeşitli yollarla tasfiye edilmesi de bu uygulama içinde yer alıyor.

FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMAYA NASIL BAŞVURULUR?

Talep edilen yapılandırmaya ilişkin ayrıntılı ödeme planı ve nakit akışını içeren fizibilite raporu hazırlandıktan sonra, çerçeve anlaşmasını imzalamış en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine başvuru yapılabiliyor. Başvuruyu alan alacaklı kuruluş, sürecin bankacılık teamüllerine aykırı veya kabul edilemez koşullar içerdiği kanaatine varması halinde, gerekçelerini belirterek alacaklı kuruluşlar konsorsiyumu nezdinde oylama yapılmasını talep edebiliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, bankalara borcu bulunan ticari işletmeler için finansal yeniden yapılandırma imkânı iki yıl daha devam edecek. Böylece geçici 32'nci madde kapsamında sağlanan düzenlemelerin uygulanma süresi uzatılmış oldu.