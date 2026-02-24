Son yıllarda dolandırıcılık vakalarında patlama yaşanırken, akıllı telefon kullanımındaki artış, dolandırıcıların da bu alana yoğunlaşmasına neden oldu.



Emniyet raporlarına göre dolandırıcılık vakalarının önemli bölümü gece saatlerinde gerçekleşirken, hesapların gerçek sahiplerinin çoğu zaman uykuda olduğu bu süreçte güvenlik önlemleri yetersiz kalmakta. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bu duruma engel olmak amacıyla bankalara yeni bir talimat yazısı gönderirken, gece saatlerinde yapılan bankacılık işlemleri için bir dizi kısıtlama kararı aldı.

KİMLİK ONAYI OLMADAN İŞLEM YAPILAMAYACAK



Kısıtlamalar hakkında internet sitelerinde duyuru yayınlayan bankalar, saat 22.00 ve 06.00 arasında yapılacak işlemlerde kısıtlamaya gidildiğini duyurdu.



İşte 22.00 sonrasında NFC özellikli telefon şartı aranacak işlemler:





MİLYONLARCA TELEFON MODELİ KAPSAM DIŞI



Son yıllarda üretilen çok sayıda modelde NFC özelliği bulunuyor olsa da, eski tarihli telefonların önemli bölümü NFC barındırmamakta. Bu durum, bankacılık uygulamalarında milyonlarca vatandaşın geç saatlerde yapılacak işlemlerden olumsuz olarak etkilenmesine neden olacak.



Bankalar, yayınladıkları duyuru ile telefonlarında NFC özelliği bulunmayan kullanıcıların geç saatte yapacakları işlemde canlı destek bağlantısı yapabileceğini hatırlattı.



Öte yandan söz konusu işlemlere ek olarak, 22.00 ve 06.00 arasında yapılacak 20 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde de NFC onayı şart koşulacak.















