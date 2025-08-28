Milyonlarca emeklinin merakla takip ettiği banka promosyonları, Temmuz ayında maaşlara yansıyan zamlarla birlikte yeniden gündeme oturdu.

Bankaların sunduğu promosyon tutarları artarken, emekliler için hem yeni fırsatlar hem de dikkat edilmesi gereken önemli detaylar ortaya çıktı.

BANKALARIN PROMOSYON REKABETİ HIZLA KIZIŞIYOR

Belirlenen taban promosyon tutarları, maaş dilimlerine göre 8 bin TL’den başlayıp 12 bin TL’ye kadar çıkarken, özel bankaların sunduğu ek fırsatlarla rakamlar 27 bin TL seviyesine ulaştı. Uzmanlara göre bu tutarların önümüzdeki aylarda 30-35 bin TL bandına ulaşması da mümkün.

Öte yandan, mevcut sözleşmesi devam eden emekliler için de yeni imkanlar doğmuş durumda. Cayma hakkını kullanarak bankasını değiştiren ya da aynı bankadan yeni rakamı talep eden emekliler, daha yüksek promosyon fırsatlarını değerlendirebiliyor.

Bankalar, bu süreçte işlemleri kolaylaştırmak adına mobil bankacılık ve e-Devlet üzerinden de promosyon başvurusu yapılmasına imkan tanıyor.

EMEKLİLERE ÇİFT PROMOSYON İMKANI

İki farklı dosyadan maaş alan emekliler, bu ödemeleri farklı bankalara yönlendirdiklerinde tek bankadan alınan toplam tutarın üzerinde promosyon kazanabiliyor. Bu yöntemle emeklilerin ek gelir elde etmesi mümkün hale geliyor.

Emekli promosyonlarında başlayan yeni dönem, emekliler için hem fırsatlar hem de dikkat edilmesi gereken koşulları beraberinde getiriyor.

Bankaların sunduğu yüksek promosyon tekliflerinin arkasında kredi kartı kullanımı, fatura talimatı ya da ek ürün şartları olabileceği için emeklilerin sözleşmeleri dikkatle incelemesi önem taşıyor.

Uzmanlar, rekabetin artmasının emeklinin yararına olduğunu, ancak her teklifin detaylı değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.