Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğinde değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Daha önce altın, gümüş ve platinle sınırlı olan kapsam, yapılan düzenlemeyle genişletildi.

Yayımlanan tebliğde yer alan “gümüş ve platin” ibareleri “gümüş, platin ve paladyum” şeklinde güncellenerek, bankaların bu alandaki faaliyetlerine yeni bir enstrüman eklendi.

Yeni düzenlemeyle beraber paladyum, bankalar aracılığıyla alınıp satılabilen kıymetli madenler arasında yerini aldı. Buna göre, finansal sistemde paladyumun da daha aktif biçimde değerlendirilmesi mümkün olacak.