Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin mevduat bankalarındaki mevduatları geçen yıl yüzde 41 artışla 26 trilyon 849 milyar 293 milyon liraya çıktı, bu mevduatın 15 trilyon 392 milyar 362 milyon lirası gerçek kişilerin hesabında toplandı.

Toplam mevduat içerisindeki en büyük kalem olan gerçek kişilerin mevduatları ise toplam mevduatın yüzde 57,3'ünü oluşturdu. 2024 yılı sonunda 18 trilyon 998 milyar 750 milyon lira seviyesinde bulunan toplam mevduat, geçen yıl 7 trilyon 850 milyar 543 milyon liralık artış kaydetti.

Geçen yıl gerçek kişilerin mevduatı 4 trilyon 108 milyar 416 milyon lira arttı. Söz konusu kalemde yıllık oransal artış yüzde 36,4 olarak gerçekleşti.

EN BÜYÜK ORANSAL MEVDUAT ARTIŞI "RESMİ VE DİĞER KURULUŞLAR" KATEGORİSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yıllık bazda en fazla oransal mevduat artışı resmi ve diğer kuruluşlarda gerçekleşirken, söz konusu kalemde mevduatlar yüzde 68,1 ve 841 milyar 968 milyon lira artışla 2 trilyon 77 milyar 994 milyon liraya çıktı. Resmi ve diğer kuruluşların toplam mevduatı 2024 sonunda 1 trilyon 236 milyar 27 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

Ticari kuruluşların mevduatı ise geçen yıl yüzde 44,8 ve 2 trilyon 900 milyar 159 milyon lira artışla 9 trilyon 378 milyar 937 milyon lira oldu. 2024 sonunda ticari kuruluşların mevduatı 6 trilyon 478 milyar 777 milyon lira olarak hesaplandı.

Sigortaya tabi mevduatlar ise geçen yıl yüzde 57,1 ve 2 trilyon 501 milyar 648 milyon yükselişle 6 trilyon 886 milyar 244 milyon lira olarak gerçekleşti.

KKM SIFIRA YAKLAŞTI

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen yıl hem oransal hem de miktarsal olarak önemli düşüş kaydetti. KKM hesapları, geçen yıl yüzde 99,4 ve 1 trilyon 123 milyar 390 milyon lira azalışla 6 milyon 509,4 liraya geriledi.

Geçen yıl KKM hesaplarına yönelik önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Metni'nde KKM' den çıkışı resmi bir hedef olarak açıkladı ve son dönemde yaptığı toplantılarda KKM' nin yakın zamanda sonlandırılacağını vurguladı.

Bu kapsamda TCMB, ilk olarak şubat ayında KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını bildi. TCMB, 23 Ağustos'tan itibaren ise gerçek kişiler için KKM hesaplarında (YUVAM hesapları hariç) yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurmuştu.

Böylece, Aralık 2024'te 1 trilyon 129 milyar 899 milyon lira seviyesinde bulunan KKM bakiyesi, geçen yıl sonu itibarıyla 10 milyon liranın altına gerileyerek neredeyse sıfırlandı.