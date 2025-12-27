Türkiye genelinde art arda düzenlenen yasa dışı bahis, kumar ve kara para aklama operasyonları finans sektörünü de harekete geçirdi. Emniyet birimleri ve savcılıklarca yürütülen soruşturmalar sürerken, bankalar da riskleri azaltmak ve müşterilerini bilinçlendirmek amacıyla doğrudan uyarı yoluna gitti. Birçok banka, müşterilerinin cep telefonlarına bilgilendirici kısa mesajlar gönderdi.

Gönderilen mesajlarda, banka hesapları, kartlar, şifreler ve dijital bankacılık bilgilerinin tamamen kişiye özel olduğu hatırlatıldı. Bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasının yasak olduğu vurgulanırken, aksi durumların ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

Bankalar, yetkisiz kullanımın yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi suçlara zemin hazırlayabileceğini belirtti. Bu tür durumlarda hesap sahiplerinin de hukuki ve cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuldu.

Yetkililer, vatandaşlardan şüpheli para transferlerine aracılık etmemelerini, hesaplarını başkalarının kullanımına açmamalarını ve kendilerini “emanet hesap” olarak kullandırmamalarını isterken, olağan dışı bir durumla karşılaşıldığında bankalarla ve ilgili kurumlarla derhal iletişime geçilmesi çağrısı yaptı.

BANKALARDAN MÜŞTERİLERİNE SMS YAĞMURU

Denizbank tarafından müşterilerine gönderilen mesaj şöyle:

Değerli Müşterimiz, hesaplarinizi hicbir kosulda ucuncu kisilere kullandirmayiniz. Hesaplarinizin herhangi bir kisi ya da kurulus tarafindan yasa disi bahis/ kumar, dolandiricilik ve diger yasa disi faaliyetlerde kullanilmasi, suc gelirlerinin aklanmasi ve terorun finansmani gibi suclara aracilik edilmesi, hakkinizda cezai, hukuki, mali sonuclara sebep olabilir .Bilgilerinize sunariz.

Ziraat Bankası tarafından müşterilerine gönderilen mesaj şu şekilde:

Degerli musterimiz, hesaplarinizi hicbir kosulda ucuncu kisilere kullandirmayiniz. Hesabin bu sekilde kullandirilmasi; yasa disi bahis ve kumar, dolandiricilik, suc gelirlerinin aklanmasi ve terorun finansmani gibi suclara aracilik edilmesine ve hukuki sonuclara sebep olabilir. Bilgilerinize sunar, saglikli gunler dileriz.

TEB tarafından müşterilerine gönderilen bilgiler şöyle:

Değerli müşterimiz, hesaplarınızı hiçbir koşulda üçüncü kişilere kullandırmayınız. Hesabın bu şekilde kullandırılması; yasa dışı bahis ve kumar, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi suçlara aracılık edilmesine ve hukuki sonuçlara sebep olabilir. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.