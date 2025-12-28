Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, sadakat ve kredi kartlarında biriken para puanların yıl sonunda geçerliliğini yitirebileceğine yönelik uygulamalara karşı tüketicileri uyardı. Güllü, bilgilendirme yapılmadan puanların silinmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

İbrahim Güllü, kredi kartları ve sadakat kartlarının firmalar ile bankalar tarafından müşterilerin alışverişlerini ve hizmet kullanımını sürdürmesini teşvik etmek amacıyla verildiğini hatırlattı. Market, akaryakıt, giyim ve ulaşım gibi birçok alanda kullanılan bu kartların, ödül ve indirimler sayesinde tüketiciler için cazip hale getirildiğini belirtti.

Güllü, bazı firmaların yıl sonunda para puanları sıfırladığını ya da geçerliliğini sonlandırdığını, bu durumun ise çoğu zaman tüketiciler tarafından bilinmediğini söyledi. Tüketicilerin mağdur olmaması için kartlarındaki para puanlarını yılın son gününü beklemeden kontrol etmeleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaları gerektiğini ifade etti.

"BİLGİLENDİRME YAPILMIYOR"

Bazı firmaların kısa mesaj veya e-posta yoluyla tüketicileri bilgilendirdiğini ancak birçok firmanın bu uyarıyı yapmadığını belirten Güllü, “Para puanlar, miller ya da alışveriş imkanı sağlayan puanlar silinecek diye yapılan ihbarlar geçerli değildir. Borçlar Kanunu’na göre alacakla ilgili haklar 10 yıl boyunca geçerlidir. Önceden ilan edilmemişse, kampanya başında açık bir tarih belirtilmemişse puanların tek taraflı olarak silinmesi hukuka aykırıdır” dedi.

Güllü, tüketici kartı alırken ya da kampanyaya katılırken bilgilendirilmiş olsa dahi, puanların silinmesi için firmaların makul bir süre önceden açık ve anlaşılır şekilde tüketiciyi bilgilendirmesi gerektiğini vurguladı. Bu bilgilendirmenin yapılmaması halinde para puanların silinemeyeceğini, bunun tüketicinin bilgilendirilme hakkı kapsamında olduğunu söyledi.

10 YIL BOYUNCA KULLANABİLİR

Sadakat kartlarında biriken para puanların tüketicinin kazanılmış hakkı olduğunu belirten Güllü, bu puanların 10 yıl boyunca kullanılabileceğini ifade etti. Bilgilendirme yapılmadan silinen para puanların geri alınması için tüketicilerin, 2025 yılı için 149 bin liraya kadar olan tutarlar açısından tüketici hakem heyetlerine ücretsiz başvuru yapabileceğini hatırlattı.