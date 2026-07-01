Yüksek enflasyon ortamında nakit birikimlerinin değerini korumak ve risksiz kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar gözünü vadeli mevduat hesaplarına çevirdi. Bankalar, özellikle yeni müşteri kazanmak adına hoş geldin faiz oranlarını adeta birbiriyle yarıştırıyor. 200 bin TL baz alınarak yapılan 32 günlük güncel mevduat getirisi hesaplamalarında, net kazançların 6 bin 600 TL seviyelerine kadar ulaştığı görülüyor. İŞTE BANKA BANKA 200 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİ LİSTESİ Bankaların sunduğu en güncel faiz oranları, net kazanç tutarları ve kampanya detayları şu şekildedir: 1. Odeabank * Faiz Oranı: %45 32 Günlük Net Kazanç: 6.613 TL Vade Sonu Toplam Tutar: 206.613 TL 2. Akbank * Faiz Oranı: %42 - %42,50 32 Günlük Net Kazanç: 6.135 TL Vade Sonu Toplam Tutar: 206.135 TL 3. Fibabanka * Faiz Oranı: %46 32 Günlük Net Kazanç: 6.086 TL Vade Sonu Toplam Tutar: 206.086 TL 4. Cepteteb * Faiz Oranı: %46 32 Günlük Net Kazanç: 5.748 TL Vade Sonu Toplam Tutar: 205.748 TL 5. Garanti BBVA Faiz Oranı: %41,50 32 Günlük Net Kazanç: 5.330 TL Vade Sonu Toplam Tutar: 205.330 TL

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