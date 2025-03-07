Merkez Bankası, Ocak ayından sonra Şubat ayında Para Politikaları Kurulu toplantısı düzenlemediği için yılın ikinci faiz kararını dün duyurdu. Faiz oranında 250 baz puanlık bir indirim yapılırken, yeni oran yüzde 42,5 olarak belirlendi.
Bu faiz indirimi kararının ardından, Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, bankaların mevduat ve kredi faizlerinde indirimleri için tahminlerini paylaştı.
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"Bankalar mevduat faizlerini % 42-43’e indirdiler. Kredi faizleri ise yaklaşık bir ay sonra…" dedi.
Bankalar mevduat faizlerini % 42-43’e indirdiler.— Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) March 7, 2025
Kredi faizleri ise yaklaşık bir ay sonra…