Küresel piyasalarda artan belirsizlikler yatırımcıyı yeniden güvenli limanlara yöneltirken, altın fiyatları tarihi bir eşiği aştı. Ons altın, ilk kez 4 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kırarken; gümüş ve platin de zirve seviyelerini yeniledi. ABD’de faizlerin önümüzdeki dönemde daha da gerileyeceği beklentisi, değerli metallere olan talebi belirgin biçimde artırdı.

GRAM ALTIN 6 BİN 300 TL

Spot piyasada altının ons fiyatı yüzde 0,1’lik yükselişle 4 bin 492,51 dolara çıktı. Gün içinde 4 bin 526 doları gören ons altın, bu seviyelerle tarihinin en yüksek noktasına ulaştı. Sabah seansında ise altının onsu 4 bin 499 dolarda bulunuyor.

Ons altındaki sert hareketin ardından iç piyasada da altın fiyatları yukarı yönlü seyrini korudu. Gram altın güne 6 bin 235 liradan başlarken, günün ilerleyen saatlerinde 6 bin 195 lira civarında işlem gördü.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 6 bin 325, çeyrek altın ise 10 bin 304 liradan satılıyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Bankaların altın tahminlerinde son durum:

Ons altın Commerzbank, Deutsche Bank ve Morgan Stanley'nin tahminlerini yakaladı.

Kurum Tahmin (USD/Ons) Rapor Tarihi JP Morgan 5.055 23/10/25 HSBC 4.600 17/10/25 ANZ 4.600 16/10/25 Bank of America 5.000 13/10/25 Societe Generale 5.000 13/10/25 Goldman Sachs 4.900 07/10/25 Commerzbank 4.200 07/10/25 Deutsche Bank 4.300 17/09/25 UBS 4.700 16/10/25 Morgan Stanley 4.500 17/11/25

DEĞERLİ METALLER DE REKOR SERİSİNİ GENİŞLETTİ

Gümüş fiyatı yüzde 1,2 artışla 72,27 dolara yükselirken, seans içinde 72,70 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Platin cephesinde ise daha sert bir hareket izlendi. Metal, yüzde 3,3’lük yükselişle 2 bin 351,05 dolara çıkarken, gün içinde 2 bin 377,50 dolarla rekor kırdı.

Paladyum da yükseliş dalgasına katıldı. Yaklaşık yüzde 2 değer kazanan paladyum, 1.897,11 dolara çıkarak son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

"DE-KÜRESELLEŞME TALEBİ ARTIYOR"

Tastylive Küresel Makro Araştırmalar Başkanı Ilya Spivak, değerli metallerdeki rallinin arkasında jeopolitik riskler ve yapısal dönüşümlerin bulunduğunu söyledi. Spivak, de-küreselleşme süreci ve ABD-Çin geriliminin sürdüğü bir ortamda, egemenlik riski taşımayan varlıklara olan ihtiyacın arttığını belirterek, değerli metallerin bu nedenle öne çıktığını ifade etti.

Yıl sonuna yaklaşılırken piyasadaki düşük likiditenin fiyat hareketlerini olduğundan daha sert gösterdiğine dikkat çeken Spivak, buna rağmen ana eğilimin yukarı yönlü olduğunu vurguladı. Spivak’a göre, önümüzdeki 6-12 aylık dönemde altın 5 bin dolar, gümüş ise 80 dolar seviyelerini hedefleyebilir.

ALTINDA 1979'DAN BU YANA EN GÜÇLÜ PERFORMANS

Altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 70’in üzerinde artış göstererek 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergiledi. Güvenli liman talebi, ABD’de faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının güçlü alımları, dolar karşıtı eğilimler ve ETF girişleri bu yükselişi destekleyen başlıca unsurlar oldu. Piyasalar, gelecek yıl ABD Merkez Bankası’ndan iki faiz indirimi bekliyor.

GÜMÜŞ ALTINI SOLLADI

Gümüş ise aynı dönemde yüzde 150’yi aşan yükselişle altından daha güçlü bir performans ortaya koydu. Yatırım talebindeki artış, gümüşün ABD’nin kritik mineraller listesine dahil edilmesi ve momentum alımları fiyatları yukarı taşıdı.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altın ve gümüşte bu hafta sert bir ivme yaşandığını belirterek, yeni rekorların düşük ABD faiz beklentileri ve küresel borç sorunları karşısında bu metallerin değer saklama aracı olarak öne çıktığını söyledi.

PLATİN VE PALADYUMDA "YAKALAMA RALLİSİ"

Otomotiv sektöründe emisyonu düşürmek için kullanılan katalitik konvertörlerin temel girdileri olan platin ve paladyum da yıl boyunca güçlü bir ralli yaşadı. Sınırlı maden arzı, gümrük tarifelerine yönelik belirsizlikler ve yatırımcıların altından bu metallere yönelmesi fiyatları destekledi. Platin yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 160, paladyum ise yüzde 100’ün üzerinde değer kazandı.

Spivak, platin ve paladyumdaki yükselişin büyük ölçüde “yakalama rallisi” niteliği taşıdığını vurgulayarak, bu piyasaların düşük likidite nedeniyle likidite geri döndüğünde sert dalgalanmalara açık olabileceğini, ancak genel olarak altını takip etmeyi sürdürdüklerini dile getirdi.