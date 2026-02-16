Politika faizinin yüzde 37 seviyesine çekilmesinin ardından bankalar mevduat faiz oranlarını yeniden şekillendirdi.

Özellikle yüksek tutarlı birikimi bulunan yatırımcılar için 32 günlük vadede elde edilecek net getiriler dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Güncel hesaplamalara göre 2 milyon TL’lik bir mevduat, bazı bankalarda aylık bazda neredeyse bir memur maaşı kadar gelir sağlıyor.

İŞTE BANKA BANKA GÜNCEL FAİZ ORANLARI

-Yüzde 44 faiz sunan bankalar

Odea Bank

Faiz Oranı: %44,00

Net Getiri: 63.649 TL

Vade Sonu Tutar: 2.063.649 TL

32 günlük vadede en yüksek getirilerden birini sunan Odea Bank’ta net kazanç 63 bin 649 TL’ye ulaşıyor. Bu tutar, en düşük memur maaşının üzerine çıkıyor.

-Yüzde 43 faiz veren bankalar

CEPTETEB

Faiz Oranı: %43,00

Net Getiri: 62.203 TL

Vade Sonu Tutar: 2.062.203 TL

ON

Faiz Oranı: %43,00

Net Getiri: 62.203 TL

Vade Sonu Tutar: 2.062.203 TL

Bu iki bankada 2 milyon TL’nin aylık net getirisi 62 bin 203 TL olarak hesaplanıyor. Rakam, 61 bin 890 TL’lik en düşük memur maaşına oldukça yakın seviyede bulunuyor.

-Yüzde 42 ve üzeri faiz sunanlar

QNB

Faiz Oranı: %42,25

Net Getiri: 61.118 TL

Vade Sonu Tutar: 2.061.118 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %42,00

Net Getiri: 60.756 TL

Vade Sonu Tutar: 2.060.756 TL

Bu oranlarda 2 milyon TL’nin aylık getirisi 60 bin TL’nin üzerinde gerçekleşiyor.

-Yüzde 41 faiz sunan banka

DenizBank

Faiz Oranı: %41,00

Net Getiri: 59.310 TL

Vade Sonu Tutar: 2.059.310 TL

-Yüzde 40 faiz veren bankalar

Akbank

Faiz Oranı: %40,00

Net Getiri: 57.863 TL

Vade Sonu Tutar: 2.057.863 TL

ING

Faiz Oranı: %40,00

Net Getiri: 57.863 TL

Vade Sonu Tutar: 2.057.863 TL

-Yüzde 39 faiz oranı uygulayan bankalar

Odea Bank

Faiz Oranı: %39,00

Net Getiri: 56.416 TL

Vade Sonu Tutar: 2.056.416 TL

Enpara

Faiz Oranı: %39,00

Net Getiri: 56.416 TL

Vade Sonu Tutar: 2.056.416 TL

N Kolay

Faiz Oranı: %39,00

Net Getiri: 56.416 TL

Vade Sonu Tutar: 2.056.416 TL

Akbank

Faiz Oranı: %39,00

Net Getiri: 56.416 TL

Vade Sonu Tutar: 2.056.416 TL

-Yüzde 38 ve altı faiz sunan bankalar

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %38,50

Net Getiri: 55.693 TL

Vade Sonu Tutar: 2.055.693 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %38,00

Net Getiri: 54.970 TL

Vade Sonu Tutar: 2.054.970 TL

Güncel faiz oranlarına göre 2 milyon TL’sini 32 günlük vadeli mevduatta değerlendiren bir yatırımcı, bankaya göre değişmekle birlikte 54 bin 970 TL ile 63 bin 649 TL arasında net kazanç elde edebiliyor.

En düşük memur maaşının 61 bin 890 TL olduğu düşünüldüğünde, özellikle yüzde 43 ve yüzde 44 faiz sunan bankalarda aylık getiri memur maaşını yakalıyor hatta aşabiliyor.

Faiz oranlarının seyrine göre bu tablonun önümüzdeki süreçte yeniden değişebileceği belirtiliyor.