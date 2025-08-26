Piyasalarda hareketli geçmesi beklenen eylül ayı yaklaşırken, gözler bir yandan da faiz oranlarına çevrildi. Temmuz ayında gelen 300 baz puanlık indirim sonrası yeni faiz indirimi beklentileri, mevduat getirilerinin de gerilemesine yol açtı. Bankalardaki mevduat faiz oranları son bir yılın en düşük seviyelerine inerken, yatırımcılar “faiz getirisi ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor.

YIL SONUNDA GETİRİLER DAHA DA DÜŞEBİLİR

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yıl sonunda enflasyonun yüzde 28,5-29,5 bandında olabileceğini öngördü. Merkez Bankası’nın yılın geri kalanında 800 baz puanlık faiz indirimine alanı bulunduğunu belirten Aran, politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine kadar inebileceğini söyledi. Böylece 2026’ya yaklaşık 6 puanlık reel faizle girilebileceğini ifade etti.

Aran, rezervlerdeki güçlü artışa ve sanayideki daralmaya dikkat çekerek, TCMB’nin faiz indirimi yolunda bu alanı kullanabileceğini de vurguladı.

BANKALARDAKİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Türkiye Gazetesi’nin aktardığı verilere göre, 26 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarda “vadesiz hesapta para bulundurma şartı” aranmaksızın sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

Akbank : %45,00

Denizbank : %45,00

Vakıfbank : %44,50

Ziraat Bankası : %44,00

Getir Finans : %44,00

Yapı Kredi : %43,50

Alternatif Bank : %43,50

Odea Bank : %42,50

ING Bank : %41,50

TEB: %41,50

(Bankaların kendi sitelerinde ilan edilen oranlardır; güncel rakamlar değişiklik gösterebilir.)

500 bin, 750 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi

En yüksek faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamada, mevduat sahiplerinin 32 gün vadede elde edeceği net getiriler şöyle hesaplandı:

500 bin TL : 16 bin 274 TL

750 bin TL : 24 bin 411 TL

1 milyon TL: 32 bin 548 TL

Bu rakamlara göre, bankaya 750 bin TL yatıran bir kişi, 32 günde yaklaşık 24 bin 411 TL getiri elde ediyor. Bu miktar, güncel asgari ücret seviyesinin üzerinde bir aylık kazanca karşılık geliyor.