Bulgaristan’ın Gorna Oryahovitsa kentindeki bir banka şubesinde, naftalin bulaşmış banknotların tutuşması sonucu yangın çıktı. Olay, bankada kısa süreli paniğe neden olurken, maddi hasar meydana geldi.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Bulgaristan’da 1 Ocak itibarıyla para biriminin levadan avroya geçecek olması nedeniyle yaşlı bir vatandaş, yaklaşık 4 bin leva (2 bin avro) tutarındaki parasını bankaya yatırmak üzere şubeye başvurdu.

PARALAR NAFTALİNLİ KIYAFETLERİN İÇİNDE KALDI

Paranın, naftalinle korunan kıyafetlerin arasında, dolapta uzun süre saklandığı tespit edildi. Banka kasasına konulan banknotların, burada tutuşarak alev aldığı belirtildi.

Yangın sırasında kasada bulunan yaklaşık 200 bin leva (100 bin avro) tutarındaki paranın 30 bin levalık kısmı kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

UZMANLAR RİSKLERE KARŞI UYARDI

Uzmanlar, zarar gören paranın sigorta kapsamında olduğunu açıkladı. Olayın ardından, para ve değerli eşyaların kimyasal maddelerle birlikte saklanmasının oluşturabileceği risklere dikkat çekildi.